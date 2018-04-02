ПУШИНА Ольга Аркадьевна Актуально » Летопись — 12-апреля-2018 — прочитано 5 раз ПУШИНА Ольга Аркадьевна – журналист, фотокорреспондент.

Родилась 30 января 1979 г. в Саратове.

В 2004 г. закончила Энгельсский технологический институт Саратовского государственного технического университета ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «инженер - конструктор» (для предприятий лёгкой промышленности).

С августа 2004 г. – мастер-универсал по меху, текстилю и коже в доме меховой моды «Ласка».

С 2005 г. – консультант-стилист и визажист при организации PR-акций, проводимых специалистами консалтинговой фирмы «Зенит».

С 1 декабря 2006 г. – внештатный корреспондент газеты «Саратовский репортёр»: публиковала материалы, в которых раскрывались экономические, правовые и другие вопросы швейной отрасли Саратовской области, а также статьи об искусстве, спорте и дошкольном образовании. При переформатировании газеты в чисто политическое издание освещала политические мероприятия, работая непосредственно с КПРФ и «Союзом советских офицеров».

В январе-феврале 2007 г. публиковалась в деловом журнале «Брэнд & Стиль», где рассказывала об основных тенденциях моды, анализировала имидж саратовских политиков.

С марта 2007 г. начала сотрудничать с редакцией газеты «Богатей»: для «экономической» полосы готовила отчёты с мероприятий, проходивших в областном правительстве и при его поддержке.

С января 2009 г. – сотрудничает с саратовскими изданиями в качестве фотокорреспондента. Входит в авторский коллектив «Энциклопедии саратовского бизнеса».

Неоднократно принимала участие в избирательных кампаниях как в Саратове, так и за его пределами.

Член Союза журналистов России.