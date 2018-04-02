ПОЧЕЧУЕВ Сергей Алексеевич Актуально » Летопись — 12-апреля-2018 — прочитано 5 раз ПОЧЕЧУЕВ Сергей Алексеевич – журналист, политтехнолог.

Родился 22 декабря 1968 г. в г. Северодонецке Луганской области (Украина).

В 1972 г. с родителями, химиками-технологами, переехал в Саратов. В школьные годы, являясь секретарём первичной организации ВЛКСМ сш №29, принимал активное участие в работе городского комсомольского штаба «МИР» при Саратовском горкоме ВЛКСМ, был награждён Почётной грамотой Саратовского областного комитета ВЛКСМ. Публиковался в газете «Саратовский химик».

С 1986 по 1997 гг. обучался на дневном и заочном отделениях филологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

В 1987 г. входил в инициативную группу самиздата оппозиционного студенческого журнала «Набат». В 1987 и 1989–1990 гг. принимал участие в работе общественного литературно-художественного объединения «Контрапункт» (координатор – Сергей Рыженков).

В 1987–1989 гг. проходил срочную военную службу в войсках ПВО УрВО, в составе отдельной 41-ой армии, в/ч 27894. Военная специальность: водитель-аккумуляторщик. Выпускал газету «Свободная трибуна».

В 1990–1991 гг. – репортёр, парламентский корреспондент, редактор приложения «Светская жизнь» газеты «Саратов».

В 1992 г. – корреспондент, зав. отделом, редактор газеты «НЭП: новости экономики и политики».

В 1993–1994 гг. – главный редактор газеты «Бизнес-новости».

В 1994–1998 гг. занимался созданием Единой системы информационного обеспечения населения (ЕСИОН) г. Саратова.

В 1994–1995 гг. – корреспондент газеты «Земское обозрение».

В 1995–1997 и 1999 гг. – соучредитель и первый главный редактор газеты «Саратовский Репортёр».

В 1995–1997 гг. – консультант по PR-вопросам вице-губернатора Саратовской области Вячеслава Володина, руководил медиа-группой «Репортёр», издавал партийные газеты для Саратовских региональных отделений АПР, КРО и ЛДПР.

В 1996–1997 гг. – соучредитель и ответственный секретарь эротической газеты «Ева», выпускал ряд рекламных изданий, в т.ч. по заказу компании «Три А».

В 1997–1998 гг. – корреспондент газеты «Местное время» (позже – «Жизнь»).

В 1998–1999 гг. – первый главный редактор газеты «Саратовские губернские ведомости», издавал газету азербайджанской диаспоры г. Саратова «Ватан».

В 1999 г. исполнял обязанности секретаря Заводской районной организации общественной организации «Единство», выпускал информационный бюллетень «Четвёртая власть».

В 1999–2000 гг. – соучредитель и директором ООО «Работа для Вас», издавал саратовский выпуск газеты «Работа для Вас», соучредители и ответственный секретарь газеты «Знакомства для Вас», издавал другие газеты для досуга («Жених и Невеста», «Сорок градусов», «Зелёный змий» и пр.)

В 2000–2002 гг. – соучредитель и и.о генерального директора КРУ «Саратоваудитконтроль», МПО «Гортранспечать», соучредитель газет «Саратовский дневник» и «Четвёртая власть в Саратове».

С 2000 г. – соучредитель и первый заместитель генерального директора ООО «ПО “Зенит”», первый заместитель главного редактора газеты «Настоящий Саратов» (до 2008 г.) и газеты «Саратов».

В 2000–2001 гг. – пресс-секретарь Саратовской синагоги и раввина г. Саратова Ш.-З. Юдовича,

В 2002–2005 гг. – консультантом мэра г. Саратова Юрия Аксёненко, помимо «Саратова» и «Настоящего Саратова» выпускал малотиражные издания («Огни Алтынки», «Новая Россия» и др. краткосрочные PR-проекты).

В 2004–2005 гг. сотрудничал с ИД «Алмаз Медиа» Концерна ПВО «Алмаз-Антей» (г. Москва), издавал газету «Военно-промышленный курьер – Саратов», являлся заместителем председателя, затем – председателем Редакционного Совета газеты «ВПК – Саратов», разработчиком и координатором Негосударственной региональной комплексной программы «Саратовская оборонная инициатива» и ряда других проектов.

В дальнейшем неоднократно принимал участие в работе избирательных штабов как в Саратове, так и за его пределами, выпуская предвыборные материалы.

В сентябре 2006 г – сентябре 2007 г. – руководитель аппарата Саратовского регионального отделения общественной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией», редактор информационного бюллетеня «Протокол».

С августа 2008 г. – руководитель аппарата Комиссии по противодействию экологическому шантажу хозяйствующих субъектов в Приволжском федеральном округе при СРО РЭП «Зелёные». По согласованию с учредителем заступил на должность главного редактора газеты «Саратов».

В октябре 2008 г. – январе 2009 г. – первый заместитель главного редактора газеты «Наша Версия в Саратове».

С мая 2009 г. по январь 2013 г. являлся главным редактором первого российского интернет-портала Conspirology.org и активно занимается продвижением нового медийного формата в Сети.