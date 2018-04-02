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ОСОВИН Игорь Алексеевич
ОСОВИН Игорь Алексеевич – журналист, политтехнолог.
Родился 30 мая 1968 г. в Саратове в семье служащих.
В 1993 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
С 1988 г. начал публиковаться в саратовских печатных СМИ.
С осени 1991 г. – нештатный, а с апреля 1992 г. – штатный корреспондент саратовской областной еженедельной газеты «Заря молодёжи».
В сентябре-октябре 1993 г. по линии «United States Informance Agency» (USIA) принимал участие в стажировке группы российских журналистов в США.
С ноября 1993 г. – в областном ежеенедельнике «Саратовские вести», где последовательно работал корреспондентом, заместителем ответственного секретаря, редактором текстовой рекламы, выпускающим редактором.
С декабря 1997 г. по февраль 1998 г. – пресс-секретарь генерального директора ОАО «Саратовоблгаз».
В 1998–1999 гг. – первый заместитель главного редактора, ответственный секретарь областной еженедельной газеты «Саратовские губернские ведомости».
В 1999–2000 гг. – заместитель главного редактора, ответственный секретарь областной еженедельной газеты «Грани».
В 2000 г. – пресс-секретарь (в ранге помощника) депутата Государственной Думы ФС РФ по 158-му Саратовскому одномандатному избирательному округу, первого секретаря Саратовского областного комитета КПРФ В.Ф. Рашкина.
В 2000–2001 гг. – генеральный директор МПО «Гортранспечать».
С ноября 2001 г. – генеральный директор ООО «Производственное объединение “Зенит”».
C ноября 2001 г. по январь 2008 г. – учредитель и главный редактор еженедельной общественно-политической газеты «Настоящий Саратов».
С ноября 2002 г. – учредитель и главный редактор (по январь 2013 г.) газеты «Саратов».
С декабря 2004 г. по январь 2008 г.– учредитель газеты «Военно-промышленный курьер – Саратов».
В июне–июле 2006 г. – соиздатель еженедельного политического информационно-аналитического бюллетеня «Наблюдатель».
С сентября 2006 г. по июль 2007 г. – заместитель главного редактора в ранге ответственного секретаря газеты «Саратовский репортёр».
С ноября 2008 г. по январь 2009 г. принимал участие в организации регионального выпуска еженедельной газеты «Наша Версия в Саратове» в качестве ответственного секретаря в ранге заместителя главного редактора.
С апреля 2009 г. – заместитель главного редактора и один из основных авторов интернет-проекта Conspirology.org, с февраля 2013 г. – его главный редактор.
С ноября 2010 г. по март 2011 г. на общественных началах выступал в качестве финансового консультанта и соорганизатора саратовской Школы журналистского мастерства, которая стала четвёртой (после Москвы, Владивостока и Екатеринбурга) в серии аналогичных бесплатных образовательных программ повышения квалификации работников СМИ и акторов блогосферы, ежегодно реализовавшихся Фондом защиты гласности (г. Москва) и Центром журналистского образования (США) во главе с директором Школы журналистского мастерства, президентом Фонда защиты гласности, членом Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Алексеем Симоновым.
С декабря 2012 г. по апрель 2013 г. совместно с Сергеем Почечуевым занимался подготовкой проекта по реализации на практике принципиально нового типа средства массовой информации – email-медиа. В апреле 2013 г. было выпущено 7 номеров газеты «Саратов» в виде email-издания, после чего из-за противодействия входящих в корпорацию Mail.ru почтовых сервисов реализация проекта была приостановлена.
Неоднократно принимал участие в работе избирательных штабов разного уровня не только в Саратове, но и за его пределами.
Соавтор (с Сергеем Почечуевым) четырёх книг «Секретная цивилизация Луны», «Путин против Медведева: схватка бульдогов под ковром», «Зловещие тайны Антарктиды. Свастика во льдах» и «Конец Света 2012. Кто его заказал?»), выпущенных московскими издательствами «Яуза», «Яуза-Пресс» и «Эксмо».