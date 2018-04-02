ОСОВИН Игорь Алексеевич Актуально » Летопись — 12-апреля-2018 — прочитано 5 раз ОСОВИН Игорь Алексеевич – журналист, политтехнолог.

Родился 30 мая 1968 г. в Саратове в семье служащих.

В 1993 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

С 1988 г. начал публиковаться в саратовских печатных СМИ.

С осени 1991 г. – нештатный, а с апреля 1992 г. – штатный корреспондент саратовской областной еженедельной газеты «Заря молодёжи».

В сентябре-октябре 1993 г. по линии «United States Informance Agency» (USIA) принимал участие в стажировке группы российских журналистов в США.

С ноября 1993 г. – в областном ежеенедельнике «Саратовские вести», где последовательно работал корреспондентом, заместителем ответственного секретаря, редактором текстовой рекламы, выпускающим редактором.

С декабря 1997 г. по февраль 1998 г. – пресс-секретарь генерального директора ОАО «Саратовоблгаз».

В 1998–1999 гг. – первый заместитель главного редактора, ответственный секретарь областной еженедельной газеты «Саратовские губернские ведомости».

В 1999–2000 гг. – заместитель главного редактора, ответственный секретарь областной еженедельной газеты «Грани».

В 2000 г. – пресс-секретарь (в ранге помощника) депутата Государственной Думы ФС РФ по 158-му Саратовскому одномандатному избирательному округу, первого секретаря Саратовского областного комитета КПРФ В.Ф. Рашкина.

В 2000–2001 гг. – генеральный директор МПО «Гортранспечать».

С ноября 2001 г. – генеральный директор ООО «Производственное объединение “Зенит”».

C ноября 2001 г. по январь 2008 г. – учредитель и главный редактор еженедельной общественно-политической газеты «Настоящий Саратов».

С ноября 2002 г. – учредитель и главный редактор (по январь 2013 г.) газеты «Саратов».

С декабря 2004 г. по январь 2008 г.– учредитель газеты «Военно-промышленный курьер – Саратов».

В июне–июле 2006 г. – соиздатель еженедельного политического информационно-аналитического бюллетеня «Наблюдатель».

С сентября 2006 г. по июль 2007 г. – заместитель главного редактора в ранге ответственного секретаря газеты «Саратовский репортёр».

С ноября 2008 г. по январь 2009 г. принимал участие в организации регионального выпуска еженедельной газеты «Наша Версия в Саратове» в качестве ответственного секретаря в ранге заместителя главного редактора.

С апреля 2009 г. – заместитель главного редактора и один из основных авторов интернет-проекта Conspirology.org, с февраля 2013 г. – его главный редактор.

С ноября 2010 г. по март 2011 г. на общественных началах выступал в качестве финансового консультанта и соорганизатора саратовской Школы журналистского мастерства, которая стала четвёртой (после Москвы, Владивостока и Екатеринбурга) в серии аналогичных бесплатных образовательных программ повышения квалификации работников СМИ и акторов блогосферы, ежегодно реализовавшихся Фондом защиты гласности (г. Москва) и Центром журналистского образования (США) во главе с директором Школы журналистского мастерства, президентом Фонда защиты гласности, членом Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Алексеем Симоновым.

С декабря 2012 г. по апрель 2013 г. совместно с Сергеем Почечуевым занимался подготовкой проекта по реализации на практике принципиально нового типа средства массовой информации – email-медиа. В апреле 2013 г. было выпущено 7 номеров газеты «Саратов» в виде email-издания, после чего из-за противодействия входящих в корпорацию Mail.ru почтовых сервисов реализация проекта была приостановлена.

Неоднократно принимал участие в работе избирательных штабов разного уровня не только в Саратове, но и за его пределами.

Соавтор (с Сергеем Почечуевым) четырёх книг «Секретная цивилизация Луны», «Путин против Медведева: схватка бульдогов под ковром», «Зловещие тайны Антарктиды. Свастика во льдах» и «Конец Света 2012. Кто его заказал?»), выпущенных московскими издательствами «Яуза», «Яуза-Пресс» и «Эксмо».

– журналист, политтехнолог.Родился 30 мая 1968 г. в Саратове в семье служащих.В 1993 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.С 1988 г. начал публиковаться в саратовских печатных СМИ.С осени 1991 г. – нештатный, а с апреля 1992 г. – штатный корреспондент саратовской областной еженедельной газеты «Заря молодёжи».В сентябре-октябре 1993 г. по линии «United States Informance Agency» (USIA) принимал участие в стажировке группы российских журналистов в США.С ноября 1993 г. – в областном ежеенедельнике «Саратовские вести», где последовательно работал корреспондентом, заместителем ответственного секретаря, редактором текстовой рекламы, выпускающим редактором.С декабря 1997 г. по февраль 1998 г. – пресс-секретарь генерального директора ОАО «Саратовоблгаз».В 1998–1999 гг. – первый заместитель главного редактора, ответственный секретарь областной еженедельной газеты «Саратовские губернские ведомости».В 1999–2000 гг. – заместитель главного редактора, ответственный секретарь областной еженедельной газеты «Грани».В 2000 г. – пресс-секретарь (в ранге помощника) депутата Государственной Думы ФС РФ по 158-му Саратовскому одномандатному избирательному округу, первого секретаря Саратовского областного комитета КПРФ В.Ф. Рашкина.В 2000–2001 гг. – генеральный директор МПО «Гортранспечать».С ноября 2001 г. – генеральный директор ООО «Производственное объединение “Зенит”».C ноября 2001 г. по январь 2008 г. – учредитель и главный редактор еженедельной общественно-политической газеты «Настоящий Саратов».С ноября 2002 г. – учредитель и главный редактор (по январь 2013 г.) газеты «Саратов».С декабря 2004 г. по январь 2008 г.– учредитель газеты «Военно-промышленный курьер – Саратов».В июне–июле 2006 г. – соиздатель еженедельного политического информационно-аналитического бюллетеня «Наблюдатель».С сентября 2006 г. по июль 2007 г. – заместитель главного редактора в ранге ответственного секретаря газеты «Саратовский репортёр».С ноября 2008 г. по январь 2009 г. принимал участие в организации регионального выпуска еженедельной газеты «Наша Версия в Саратове» в качестве ответственного секретаря в ранге заместителя главного редактора.С апреля 2009 г. – заместитель главного редактора и один из основных авторов интернет-проекта Conspirology.org, с февраля 2013 г. – его главный редактор.С ноября 2010 г. по март 2011 г. на общественных началах выступал в качестве финансового консультанта и соорганизатора саратовской Школы журналистского мастерства, которая стала четвёртой (после Москвы, Владивостока и Екатеринбурга) в серии аналогичных бесплатных образовательных программ повышения квалификации работников СМИ и акторов блогосферы, ежегодно реализовавшихся Фондом защиты гласности (г. Москва) и Центром журналистского образования (США) во главе с директором Школы журналистского мастерства, президентом Фонда защиты гласности, членом Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Алексеем Симоновым.С декабря 2012 г. по апрель 2013 г. совместно с Сергеем Почечуевым занимался подготовкой проекта по реализации на практике принципиально нового типа средства массовой информации – email-медиа. В апреле 2013 г. было выпущено 7 номеров газеты «Саратов» в виде email-издания, после чего из-за противодействия входящих в корпорацию Mail.ru почтовых сервисов реализация проекта была приостановлена.Неоднократно принимал участие в работе избирательных штабов разного уровня не только в Саратове, но и за его пределами.Соавтор (с Сергеем Почечуевым) четырёх книг «Секретная цивилизация Луны», «Путин против Медведева: схватка бульдогов под ковром», «Зловещие тайны Антарктиды. Свастика во льдах» и «Конец Света 2012. Кто его заказал?»), выпущенных московскими издательствами «Яуза», «Яуза-Пресс» и «Эксмо».