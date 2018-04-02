НИКОНОВА Татьяна Владимировна Актуально » Летопись — 12-апреля-2018 — прочитано 5 раз НИКОНОВА Татьяна Владимировна – журналист, издатель, общественный деятель.

Родилась в 1963 г. в г. Балашов Саратовской области в семье служащих.

В 1985 году окончила физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

С 1985 г. – инженер-испытатель на Производственном объединении «Тантал».

В 1993 г. открыла в Саратове сеть альтернативного распространения печатной продукции, способствовав расширению газетно-журнального рынка.

С 1998 г. выпускает популярную газету «"Московский Комсомолец" в Саратове». С 2005 г. – главный редактор этого издания.

Директор Детского театрально-концертного учреждения.

Кандидат политических наук.

С 2016 г. – депутат Саратовской городской Думы (5-й созыв).

– журналист, издатель, общественный деятель.Родилась в 1963 г. в г. Балашов Саратовской области в семье служащих.В 1985 году окончила физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.С 1985 г. – инженер-испытатель на Производственном объединении «Тантал».В 1993 г. открыла в Саратове сеть альтернативного распространения печатной продукции, способствовав расширению газетно-журнального рынка.С 1998 г. выпускает популярную газету «"Московский Комсомолец" в Саратове». С 2005 г. – главный редактор этого издания.Директор Детского театрально-концертного учреждения.Кандидат политических наук.С 2016 г. – депутат Саратовской городской Думы (5-й созыв).