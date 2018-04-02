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Союз журналистов России
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НИКОНОВА Татьяна Владимировна
НИКОНОВА Татьяна Владимировна – журналист, издатель, общественный деятель.
Родилась в 1963 г. в г. Балашов Саратовской области в семье служащих.
В 1985 году окончила физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
С 1985 г. – инженер-испытатель на Производственном объединении «Тантал».
В 1993 г. открыла в Саратове сеть альтернативного распространения печатной продукции, способствовав расширению газетно-журнального рынка.
С 1998 г. выпускает популярную газету «"Московский Комсомолец" в Саратове». С 2005 г. – главный редактор этого издания.
Директор Детского театрально-концертного учреждения.
Кандидат политических наук.
С 2016 г. – депутат Саратовской городской Думы (5-й созыв).