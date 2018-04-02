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ЛИПАТОВА Лилия Фёдоровна
ЛИПАТОВА Лилия Фёдоровна – журналист.
Родилась 21 ноября 1937 г.
С 1969 г. – на радио ГТРК «Саратов». Прошла путь от корреспондента до главного редактора Главной редакции информационно-публицистических передач радиовещания. В последней должности проработала с 1991 по 2012 г.
Предложила концепции программы «Доброе утро, губерния!», прямых линий с участием ответственных лиц, детской странички в информационной программе и еженедельнике «Орбита». Её материалы нередко можно услышать на радио России и радиостанции «Маяк». Ведёт передачи «Утренние встречи», «Встречи для вас», «Ищем решения», «Прямой разговор», «Война коснулась нашей семьи» (о Великой отечественной войне и ветеранах). Материалы последней стали основой для книги с таким же названием, которая вышла в 2015 г. и собрала в себе самые трогательные , серьёзные, пропитанные надеждой истории жителей Саратовской области.
Заслуженный работник культуры РФ. Неоднократно награждалась Почётными грамотами областного и республиканского уровня. В 1991 и 1992 гг. была лауреатом областного конкурса журналистов «Золотое перо». в 2000 г. была занесена на Доску почёта Саратовской области.