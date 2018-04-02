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ЛЕОНТЬЕВА Валентина Михайловна
ЛЕОНТЬЕВА Валентина Михайловна (урождённая Алевтина Торсонс) (1 августа 1923 г. – 20 мая 2007 г.) – телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР.
Родилась в Петрограде (затем – Ленинград, сегодня – Санкт-Петербург).
С детства занималась в театральном кружке при Ленинградском ТЮЗе.
Вместе с родителями пережила ленинградскую блокаду. Была сандружинницей. После смерти отца в 1942 г. мать и две сестры уехали из Ленинграда в эвакуацию в п. Новосёлки Мелекесского района Ульяновской области.
В 1944 г. поступила в Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, но учиться не стала, работала в поликлинике. В 1948 г. окончила оперно-драматическую студию им. К.С. Станиславского (по другим данным, школу-студию МХАТ). После окончания студии два сезона служила в Тамбовском драматическом театре.
С 1954 г. – на Центральном телевидении Гостелерадио СССР: сначала –помощник режиссёра, затем – диктор. В 1965–1967 гг. жила в Нью-Йорке (США) с мужем-дипломатом и сыном. Возвратившись из Америки, снова работала на телевидении – до 1991 г.
Ведущая знаменитых программ «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «В гостях у сказки», «Голубой огонёк», «От всей души». Неоднократно приезжала в Балаково. Первый раз – на съёмки одного из выпусков популярной программы «От всей души» в апреле 1976 г. Его премьера на Центральном телевидении состоялась 8 мая 1976 г. Этот выпуск, посвящённый молодому городу, считался самым душевным и повторялся не однажды.
Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР и Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2000».
Скончалась и похоронена в пос. Новосёлки Мелекесского района Ульяновской области, где проживала с 2004 г. у сестры.