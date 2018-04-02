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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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18-января-2018 — прочитано 353 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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«Крестьянский Двор»
«Крестьянский Двор» – газета.
Учреждена в марте 2002 г. областной ассоциацией фермеров. Выходит один раз в неделю. Единственное в Саратовской области издание для семейного чтения, ориентированное на жителей села, пропагандирующее передовой сельскохозяйственный опыт, рассказывающее о проблемах АПК и способах их решения.
Главный редактор – Светлана Лука.
Постоянные рубрики: «Агро-информ», «Имеем право», «Агентство ОПС (один политик сказал)», «Наши партнёры», «Личное подсобное», «Садово-огородная азбука», «Страна советов», «Чтобы помнили» и т.д.
Лауреат областного и всероссийского конкурсов среди СМИ, лауреат премии губернатора Саратовской области «За наибольший вклад в развитие Саратовской области».