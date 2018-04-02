«Крестьянский Двор» Актуально » Летопись — 12-апреля-2018 — прочитано 5 раз «Крестьянский Двор» – газета.

Учреждена в марте 2002 г. областной ассоциацией фермеров. Выходит один раз в неделю. Единственное в Саратовской области издание для семейного чтения, ориентированное на жителей села, пропагандирующее передовой сельскохозяйственный опыт, рассказывающее о проблемах АПК и способах их решения.

Главный редактор – Светлана Лука.

Постоянные рубрики: «Агро-информ», «Имеем право», «Агентство ОПС (один политик сказал)», «Наши партнёры», «Личное подсобное», «Садово-огородная азбука», «Страна советов», «Чтобы помнили» и т.д.

Лауреат областного и всероссийского конкурсов среди СМИ, лауреат премии губернатора Саратовской области «За наибольший вклад в развитие Саратовской области».

