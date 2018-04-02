КОЗЛОВ Пётр Фёдорович Актуально » Летопись — 12-апреля-2018 — прочитано 4 раз КОЗЛОВ Пётр Фёдорович (1903 г. – 25 августа 1978 г.) – журналист.

Родился в с. Балаковского уезда Самарской губернии (теперь Пугачёвский район Саратовской области). Юным бойцом служил в Красной Армии в 1-м Николаевском полку Чапаевской дивизии. За храбрость и смелость во время походов на Уральск и Самару был награждён именным оружием и сфотографирован по приказу Реввоенсовета. Это фото, как память о его боевой комсомольской юности, хранится в балаковском Доме-музее Чапаева. Вот ступени творческого роста сулакского парня:

– секретарь-письмоводитель Сулакского волостного совета;

– вожак комсомольского полка Плясункова;

– организатор первой комсомольской ячейки на бывшем заводе И.В. Мамина в Балакове, ответственный секретарь Балаковского уездного комитета комсомола, член Самарского губкома (1922–1923 гг.);

– студент Московского института восточных языков (1924–1929 гг.);

– полпред в Китае, переводчик VII конгресса Коминтерна (Москва, 25 июля – 20 августа 1935 г.) и V конгресса коммунистических интернационалов молодежи (Москва, 17 июня – 8 июля 1924 г.);

– аспирант кафедры философии, доцент Академии генерального штаба им. Фрунзе.

С первых дней Великой Отечественной войны служил в частях Особой Армии на Украине и на Дальнем Востоке, после войны – в г. Дальний (Китай), одновременно являясь советником по восточным странам.

С 1953 г. – журналист. Сначала работает в издательстве «Прогресс», а с 1956 по 1964 гг. заведует отделом перевода в Обществе советско-китайской дружбы, принимает участие в издании журнала этого общества.

Будучи уже персональным пенсионером республиканского значения, руководит редакцией восточных стран в АПН (Агентство печати «Новости»).

Автор рассказов-воспоминаний о Чапаеве и чапаевцах, которые публиковались в балаковских газетах. Консультант фильма о комсомольцах Чапаевскй дивизии «Орлята Чапая» (режиссёр – Юрий Победоносцев), снятого в 1968 г. на киностудии им. Горького.

Скончался и похоронен в Москве.