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КАРТУЗОВА Татьяна Вячеславовна
КАРТУЗОВА Татьяна Вячеславовна – журналист.
Родилась 1 августа 1971 года в городе Саратове.
В 1993 г. филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского по специальности «немецкий язык и литература».
В августе–сентябре 1991 г. прошла летние курсы немецкого языка в университете им. Гёте (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) по программе обмена студентами DAAD.
В 1993 г. работала в газете Саратовского района Саратовской области «Большая Волга», в 1998–1999 годах – в информационно-техническом отделе ОАО «ГипроНИИгаз».
С 2000 года сотрудничала с газетами «Саратовские губернские ведомости», «Земское обозрение», «Саратов» и «Саратов – столица Поволжья», работала в издательстве «Импринт».
С декабря 2001 года – в штате редакций газет «Настоящий Саратов», «Саратов» и «ВПК – Саратов», сотрудничала с редакциями газет «Саратовский Арбат», «Крестьянский двор» и «Детская планета».
С сентября 2005 г. работала в газете «Богатей», с января 2007 г. – в отделе по связям с общественностью Саратовского государственного медицинского университета, с сентября 2007 г. – в ИА «Взгляд-инфо», в марте–апреле 2009 г. – соавтор передачи «Саратов. Наша версия» на «Радио Шансон. Саратов».
В дальнейшем – редактор и корректор газеты регионального парламента «Неделя области» и нештатный корреспондент первого российского конспирологического интернет-портала Conspirology.org.