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ЧУМИЧКИНА Инна Павловна
ЧУМИЧКИНА Инна Павловна – журналист.
Родилась 28 октября 1986 г. в Самарканде (Узбекистан).
В детстве переехала с семьёй в Балаково. Здесь с 13 лет занималась в Школе юного журналиста под руководством Татьяны Евгеньевны Бредихиной и публиковалась в местных газетах.
Работала педагогом дополнительного образования в Центре дополнительного образования с юными журналистами, занималась выпуском газет «Класс!», «Эхо природы».
В 2010 г. – корреспондент телекомпании «СТС-Балаково». В этом же году окончила Институт филологии и журналистики Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского.
В 2012–2013 гг. – корреспондент, а затем исполняющая обязанности редактора и директора информационного агентства «БалаковоМедиа».
С 2012 г. – корреспондент информационного агентства «Версия-Саратов» в Балаковском районе.
С 2017 г. – редактор новостной ленты сайта «Балаково 24».