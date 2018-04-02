ЧУМИЧКИНА Инна Павловна Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 35 раз ЧУМИЧКИНА Инна Павловна – журналист.

Родилась 28 октября 1986 г. в Самарканде (Узбекистан).

В детстве переехала с семьёй в Балаково. Здесь с 13 лет занималась в Школе юного журналиста под руководством Татьяны Евгеньевны Бредихиной и публиковалась в местных газетах.

Работала педагогом дополнительного образования в Центре дополнительного образования с юными журналистами, занималась выпуском газет «Класс!», «Эхо природы».

В 2010 г. – корреспондент телекомпании «СТС-Балаково». В этом же году окончила Институт филологии и журналистики Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского.

В 2012–2013 гг. – корреспондент, а затем исполняющая обязанности редактора и директора информационного агентства «БалаковоМедиа».

С 2012 г. – корреспондент информационного агентства «Версия-Саратов» в Балаковском районе.

С 2017 г. – редактор новостной ленты сайта «Балаково 24».

– журналист.Родилась 28 октября 1986 г. в Самарканде (Узбекистан).В детстве переехала с семьёй в Балаково. Здесь с 13 лет занималась в Школе юного журналиста под руководством Татьяны Евгеньевны Бредихиной и публиковалась в местных газетах.Работала педагогом дополнительного образования в Центре дополнительного образования с юными журналистами, занималась выпуском газет «Класс!», «Эхо природы».В 2010 г. – корреспондент телекомпании «СТС-Балаково». В этом же году окончила Институт филологии и журналистики Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского.В 2012–2013 гг. – корреспондент, а затем исполняющая обязанности редактора и директора информационного агентства «БалаковоМедиа».С 2012 г. – корреспондент информационного агентства «Версия-Саратов» в Балаковском районе.С 2017 г. – редактор новостной ленты сайта «Балаково 24».