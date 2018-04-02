СЛАПОВСКИЙ Алексей Иванович Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 31 раз СЛАПОВСКИЙ Алексей Иванович – журналист. писатель, драматург, сценарист.

Родился 29 июля 1957 г. в с. Чкаловское Ровенского района Саратовской области.

В 1979 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. По его окончании два года работал учителем русского языка и литературы в школе.

В 1981–1982 гг. – грузчик.

В 1982–1989 гг. — сначала корреспондент, затем заведующий отделом писем Саратовского телерадиокомитета.

В 1990–1995 гг. – редактор и заведующий отделом художественной литературы литературно-художественного журнала «Волга». Автор цикла фельетонов в газете «Саратов».

В 2001 г. переехал в Москву. Автор множества рассказов, повестей, романов, пьес и сценариев. По его сценариям сняты сериалы «Остановка по требованию», сотрудничает с телевидением и кино (сценарии сериалов «Остановка по требованию», «Участок», «Заколдованный участок» и других, фильма «Ирония судьбы. Продолжение».

Обладатель первой премии на I Европейском конкурсе пьес за пьесу «Вишнёвый садик» (1994 г.), премии Всероссийского конкурса драматургов (1996 г.), премии конкурса книг «Москва-Пенне» за роман «День денег» (2008 г.), Гран-при за лучший сценарий («У нас убивают по вторникам») на Первом международном кинофестивале «Текстура» (2010 г.), неоднократный финалист российской национальной литературной премии «Большая книга», четырежды финалист премии Букера.

Произведения Слаповского переведены на английский, венгерский, голландский, датский, немецкий, польский, сербохорватский, французский, финский, чешский, шведский и другие языки

Член Союза журналистов России, Союза российских писателей, Союза театральных деятелей России.

– журналист. писатель, драматург, сценарист.Родился 29 июля 1957 г. в с. Чкаловское Ровенского района Саратовской области.В 1979 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. По его окончании два года работал учителем русского языка и литературы в школе.В 1981–1982 гг. – грузчик.В 1982–1989 гг. — сначала корреспондент, затем заведующий отделом писем Саратовского телерадиокомитета.В 1990–1995 гг. – редактор и заведующий отделом художественной литературы литературно-художественного журнала «Волга». Автор цикла фельетонов в газете «Саратов».В 2001 г. переехал в Москву. Автор множества рассказов, повестей, романов, пьес и сценариев. По его сценариям сняты сериалы «Остановка по требованию», сотрудничает с телевидением и кино (сценарии сериалов «Остановка по требованию», «Участок», «Заколдованный участок» и других, фильма «Ирония судьбы. Продолжение».Обладатель первой премии на I Европейском конкурсе пьес за пьесу «Вишнёвый садик» (1994 г.), премии Всероссийского конкурса драматургов (1996 г.), премии конкурса книг «Москва-Пенне» за роман «День денег» (2008 г.), Гран-при за лучший сценарий («У нас убивают по вторникам») на Первом международном кинофестивале «Текстура» (2010 г.), неоднократный финалист российской национальной литературной премии «Большая книга», четырежды финалист премии Букера.Произведения Слаповского переведены на английский, венгерский, голландский, датский, немецкий, польский, сербохорватский, французский, финский, чешский, шведский и другие языкиЧлен Союза журналистов России, Союза российских писателей, Союза театральных деятелей России.