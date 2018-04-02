РАДИОСТАНЦИЯ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО. Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 27 раз РАДИОСТАНЦИЯ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО.

Организована на базе Саратовского радио в годы Великой Отечественной войны как радиостанцция Советской Украины.

Её вещание началось 23 ноября 1941 г. В эфире звучали сводки Совинформбюро, корреспонденции, письма на фронт и с фронта, воззвания к народным мстителям – партизанам, музыкальные, литературные и драматические передачи. Радиостанция транслировала антифашистскиие митинги 26 ноября 1941 г. и 30 августа 1942 г., состоявшиеся в Саратове.

Перед микрофоном часто выступали ансамбль бандуристов, украинский хор радиокомитета под руководством Заслуженного артиста Украины Василия Минько, свои стихи и очерки читали Павло Тычина и Мксим Рыльский. На радиостанции работали известные писатели, композиторы и журналисты. Огромной популярностью у радиослушателей пользовались еженедельные выпуски сатирического радиожурнала, организованные Народным артистом СССР Юрием Шумским.

Позывные радиостанции в последний раз прозвучали из Саратова 10 марта 1944 г.







