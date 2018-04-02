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Союз журналистов России
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РАДИОСТАНЦИЯ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО.
РАДИОСТАНЦИЯ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО.
Организована на базе Саратовского радио в годы Великой Отечественной войны как радиостанцция Советской Украины.
Её вещание началось 23 ноября 1941 г. В эфире звучали сводки Совинформбюро, корреспонденции, письма на фронт и с фронта, воззвания к народным мстителям – партизанам, музыкальные, литературные и драматические передачи. Радиостанция транслировала антифашистскиие митинги 26 ноября 1941 г. и 30 августа 1942 г., состоявшиеся в Саратове.
Перед микрофоном часто выступали ансамбль бандуристов, украинский хор радиокомитета под руководством Заслуженного артиста Украины Василия Минько, свои стихи и очерки читали Павло Тычина и Мксим Рыльский. На радиостанции работали известные писатели, композиторы и журналисты. Огромной популярностью у радиослушателей пользовались еженедельные выпуски сатирического радиожурнала, организованные Народным артистом СССР Юрием Шумским.
Позывные радиостанции в последний раз прозвучали из Саратова 10 марта 1944 г.