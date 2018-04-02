ИСХИЗОВ Михаил Давыдович Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 31 раз ИСХИЗОВ Михаил Давыдович – журналист.

Родился в 1924 г. в г. Витебск (Белоруссия).

Участник Великой Отечественной войны.

После демобилизации жил в Саратове. Работал электросварщиком на заводе тяжёлого транспортного машиностроения. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи.

В 1951–1956 гг. – студент исторического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В этот период в качестве научного сотрудника принимал участие в археологических экспедициях Академии наук СССР на территории Нижнего Поволжья и Казахстана.

На последнем курсе начал работать заведующим отделом в редакции Балашовской газеты «Комсомолец».

В1957 г. возглавил отдел саратовской областной молодёжной газеты «Заря молодёжи», в 1958 г. – многотиражную газету Саратовскогоу Университета «Ленинский путь».

В 1961–1962 гг. – старший редактор Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию. С января по июнь 1963 г. – заведующий отделом экономики зонального журнала «Сельскохозяйственное производство Поволжья». В июне 1963 г. вернулся на прежнюю должность. С октября 1964 по март 1989 г. – главный редактор Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию.

Автор документальных телефильмов «Химия Саратовская», «Седьмая ступень», «Загадки Танавского городища», «Так делают солнце», «Перекрытие», «Память сердца», «Переход», «Рассказ о старом комсомольце», «Орошение? Орошение!» и др.; научно-популярной книги «Загадки древних курганов»; документальных повестей о работниках милиции и о Великой Отечественной войне; сборников эссэ, коротких рассказов и этюдов; иронических фэнтэзи. Общий тираж книг в печатном и электронном виде – около 200 тыс. экземпляров.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, медалями, знаком Союза журналистов Саратова «За вклад в развитие журналистики в Саратовской области». Лауреат конкурса на лучшее историко-литературное произведение о воинском подвиге в годы Второй мировой войны.

Член Союза журналистов и Союза кинематографистов России. Почётный работник телевидения и радио.

– журналист.Родился в 1924 г. в г. Витебск (Белоруссия).Участник Великой Отечественной войны.После демобилизации жил в Саратове. Работал электросварщиком на заводе тяжёлого транспортного машиностроения. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи.В 1951–1956 гг. – студент исторического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В этот период в качестве научного сотрудника принимал участие в археологических экспедициях Академии наук СССР на территории Нижнего Поволжья и Казахстана.На последнем курсе начал работать заведующим отделом в редакции Балашовской газеты «Комсомолец».В1957 г. возглавил отдел саратовской областной молодёжной газеты «Заря молодёжи», в 1958 г. – многотиражную газету Саратовскогоу Университета «Ленинский путь».В 1961–1962 гг. – старший редактор Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию. С января по июнь 1963 г. – заведующий отделом экономики зонального журнала «Сельскохозяйственное производство Поволжья». В июне 1963 г. вернулся на прежнюю должность. С октября 1964 по март 1989 г. – главный редактор Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию.Автор документальных телефильмов «Химия Саратовская», «Седьмая ступень», «Загадки Танавского городища», «Так делают солнце», «Перекрытие», «Память сердца», «Переход», «Рассказ о старом комсомольце», «Орошение? Орошение!» и др.; научно-популярной книги «Загадки древних курганов»; документальных повестей о работниках милиции и о Великой Отечественной войне; сборников эссэ, коротких рассказов и этюдов; иронических фэнтэзи. Общий тираж книг в печатном и электронном виде – около 200 тыс. экземпляров.Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, медалями, знаком Союза журналистов Саратова «За вклад в развитие журналистики в Саратовской области». Лауреат конкурса на лучшее историко-литературное произведение о воинском подвиге в годы Второй мировой войны.Член Союза журналистов и Союза кинематографистов России. Почётный работник телевидения и радио.