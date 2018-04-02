Союз журналистов России
Саратовское отделение

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ПОПОВ Алексей Николаевич

Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 30 раз
ПОПОВ Алексей Николаевич (1918 г. – 1997 г.) – журналист.
Родился в с. Озёрки Рассказовского района Тамбовской области.
По окончании семилетней школы работал колхозным почтальоном.
В 1935–1937 гг. – литературный сотрудник газету «Вперёд» Рассказовского района.
В 1938–1939 гг. – литературный сотрудник, заведующий отделом рабочей молодежи, ответственный секретарь Тамбовской областной молодёжной газеты «Молодой сталинец».
В 1939–1946 гг. – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны и двух парадов на Красной площади: 7 ноября 1941 г. и 24 июня 1945 г.
В 1947–1954 гг. – сотрудник областной газеты «Тамбовская правда».
В 1954–1967 гг. – собственный корреспондент газеты «Правда» сначала по Саратовской и Пензенской областям, затем по Курской и Белгородской.
В 1968–1983 гг. – главный редактор газеты «Курская правда».
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
Скончался в Саратове.