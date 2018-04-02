ПОПОВ Алексей Николаевич Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 30 раз ПОПОВ Алексей Николаевич (1918 г. – 1997 г.) – журналист.

Родился в с. Озёрки Рассказовского района Тамбовской области.

По окончании семилетней школы работал колхозным почтальоном.

В 1935–1937 гг. – литературный сотрудник газету «Вперёд» Рассказовского района.

В 1938–1939 гг. – литературный сотрудник, заведующий отделом рабочей молодежи, ответственный секретарь Тамбовской областной молодёжной газеты «Молодой сталинец».

В 1939–1946 гг. – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны и двух парадов на Красной площади: 7 ноября 1941 г. и 24 июня 1945 г.

В 1947–1954 гг. – сотрудник областной газеты «Тамбовская правда».

В 1954–1967 гг. – собственный корреспондент газеты «Правда» сначала по Саратовской и Пензенской областям, затем по Курской и Белгородской.

В 1968–1983 гг. – главный редактор газеты «Курская правда».

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

Скончался в Саратове.