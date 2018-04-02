|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 342 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
ПОПОВ Алексей Николаевич
ПОПОВ Алексей Николаевич (1918 г. – 1997 г.) – журналист.
Родился в с. Озёрки Рассказовского района Тамбовской области.
По окончании семилетней школы работал колхозным почтальоном.
В 1935–1937 гг. – литературный сотрудник газету «Вперёд» Рассказовского района.
В 1938–1939 гг. – литературный сотрудник, заведующий отделом рабочей молодежи, ответственный секретарь Тамбовской областной молодёжной газеты «Молодой сталинец».
В 1939–1946 гг. – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны и двух парадов на Красной площади: 7 ноября 1941 г. и 24 июня 1945 г.
В 1947–1954 гг. – сотрудник областной газеты «Тамбовская правда».
В 1954–1967 гг. – собственный корреспондент газеты «Правда» сначала по Саратовской и Пензенской областям, затем по Курской и Белгородской.
В 1968–1983 гг. – главный редактор газеты «Курская правда».
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
Скончался в Саратове.