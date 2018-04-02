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ПЕСТОВ Николай Михайлович
ПЕСТОВ Николай Михайлович (19 декабря 1936 г. – 14 апреля 1999 г.) – журналист.
Родился в Свердловской области.
Окончил ремесленное училище №19 в г. Верхняя Тура, после чего 2 года проработал токарем на местном машиностроительном заводе.
В 1955–1958 гг. служил в армии.
В 1959 г. – литературный сотрудник газеты «Уральский шахтёр» в г. Углеуральск (Пермский край). В 1960 г. в течние нескольких месяцев работал на одной из местных шахт. С 7 сентября 1960 г. по 31 августа 1963 г. – сначала литературный работник, а затем заведующий отделом писем газеты «Боевой путь» (г. Александровск). После этого в течение нескольких лет работал в разных газетах Пермского края.
С 1970 г. – сотрудник многотиражной газеты управления «Саратовгэсстрой» «Строитель коммнизма» (г. Балаково Саратовской области), с 1991 г. до её закрытия в 1997 г. – редактор.
Неоднократно награждён Почётными грамотами разного уровня.
Член Союза журналистов СССР. Ветеран труда.