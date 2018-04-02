МЕСЯЦЕВ Николай Николаевич Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 27 раз МЕСЯЦЕВ Николай Николаевич (3 июля1920 г. – 3 сентября 2011 г.) –

Родился в г. Вольск Саратовской губернии в многодетной рабочей семье. С 1926 г. жил в Москве.

В 1941 г. окончил военно-морской факультет Военно-юридической академии Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Служил в Наркомате ВМФ СССР, затем – в НКВД СССР, в отделе контрразведки СМЕРШ 5-й гвардейской танковой армии, в 1945–1946 гг. – в Главном управлении контрразведки «СМЕРШ».

В 1948–1950 гг. – в аппарате ЦК ВЛКСМ. Затем работал вторым секретарём

ЦК ЛКСМ Молдавии, потом снова в Москве заместителем заведующего организационным отделом ЦК ВЛКСМ.

В 1953 г. был направлен в органы государственной безопасности для проверки материалов следствия по «делу врачей». После защиты кандидатской диссертации возглавил отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.

В 1955–1959 гг. – секретарь ЦК ВЛКСМ.

В 1959–1962 гг. – первый заместитель предсеедателя правления Всесоюзного общества «Знание».

В 1962–1963 гг. – советник посланника Посольства СССР в Китайской народной республике.

В 1963 г. – заместитель заведующего отделом ЦК КПСС по связям с

коммунистическими и рабочими партиями.

В 1964–1970 гг. – председатель Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. В этой должности предпринял ряд мер по совершенствованию работы всех подчинённых ему систем. Ускоренными темпами осуществлялось строительство общесоюзного телецентра в Останкино, единое многопрограммное телерадиовещание с подачей сигнала через космические спутники связи на районы Сибири и Дальнего Востока. В практику вошли меры, способствующие развитию обратной связи со зрителями и слушателями. Поощрял развитие творческих подходов к решению разнообразных технологических проблем вещания, с вниманием относился к созданию условий для повышения содержательности передач,

поддерживал наиболее актуальные и, в то же , перспективные виды передач. В пору подготовки к 50-летнему юбилею Советской власти был создан цикл телефильмов «Летопись полувека», в которых публицистически талантливо были использованы многие сокровища кино- и фототек. Благодаря его содействию была поддержана инициатива создания передачи в память павших – «Минуты молчания».

В 1970–1972 гг. – посол СССР в Австралии.

В 1972–1988 гг. – на научной работе.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

(3 июля1920 г. – 3 сентября 2011 г.) –Родился в г. Вольск Саратовской губернии в многодетной рабочей семье. С 1926 г. жил в Москве.В 1941 г. окончил военно-морской факультет Военно-юридической академии Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Служил в Наркомате ВМФ СССР, затем – в НКВД СССР, в отделе контрразведки СМЕРШ 5-й гвардейской танковой армии, в 1945–1946 гг. – в Главном управлении контрразведки «СМЕРШ».В 1948–1950 гг. – в аппарате ЦК ВЛКСМ. Затем работал вторым секретарёмЦК ЛКСМ Молдавии, потом снова в Москве заместителем заведующего организационным отделом ЦК ВЛКСМ.В 1953 г. был направлен в органы государственной безопасности для проверки материалов следствия по «делу врачей». После защиты кандидатской диссертации возглавил отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.В 1955–1959 гг. – секретарь ЦК ВЛКСМ.В 1959–1962 гг. – первый заместитель предсеедателя правления Всесоюзного общества «Знание».В 1962–1963 гг. – советник посланника Посольства СССР в Китайской народной республике.В 1963 г. – заместитель заведующего отделом ЦК КПСС по связям скоммунистическими и рабочими партиями.В 1964–1970 гг. – председатель Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. В этой должности предпринял ряд мер по совершенствованию работы всех подчинённых ему систем. Ускоренными темпами осуществлялось строительство общесоюзного телецентра в Останкино, единое многопрограммное телерадиовещание с подачей сигнала через космические спутники связи на районы Сибири и Дальнего Востока. В практику вошли меры, способствующие развитию обратной связи со зрителями и слушателями. Поощрял развитие творческих подходов к решению разнообразных технологических проблем вещания, с вниманием относился к созданию условий для повышения содержательности передач,поддерживал наиболее актуальные и, в то же , перспективные виды передач. В пору подготовки к 50-летнему юбилею Советской власти был создан цикл телефильмов «Летопись полувека», в которых публицистически талантливо были использованы многие сокровища кино- и фототек. Благодаря его содействию была поддержана инициатива создания передачи в память павших – «Минуты молчания».В 1970–1972 гг. – посол СССР в Австралии.В 1972–1988 гг. – на научной работе.Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.