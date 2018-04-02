МАШОВЕЦ Николай Петрович Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 26 раз МАШОВЕЦ Николай Петрович (1947 г. – 2008 г.) – писатель, журналист, издатель.

Родился в пос. Слободской Кировской области.

В 1971 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

В 1970–1972 гг. – литературный сотрудник литературно-художественного журнала «Волга».

В1976–1978 гг., после окончания аспирантуры. – ответственный работник ЦК ВЛКСМ, заместитель главного редактора журнала «Литературная

учеба».

Активно публиковался в центральной печати, выступая с

публицистическими статьями, направленных против бездуховности и засилья массовой культуры.

В 1978–1990 гг. – главный редактор, заместитель директора издательства

«Молодая гвардия». Инициатор популярных издательских серий: 30-томной библиотеки «История Отечества в романах, повестях и документах», 10-томной подписной библиотеки для молодой семьи и др. Принимал энергичное участие в организации совещаний молодых литераторов

страны.

В 1990–1996 гг. занимался издательской деятельностью в агентстве «Голос», созданном при Славянском фонде России. Тесно сотрудничал с

издательским отделом Московской патриархии. Значительное внимание уделил созданию в 1996 г. издательского дома «Русская семья», выпускал сказочную газету для детей «Жили-были», художественно-публицистический журнал «Очаг», 16 кроссвордных изданий, в т.ч. «Загадочную газету», «Крестоловицу», «Богатырь». Издавал книги сказок для детей и подростков.

Организатор дома сказок «Жили-были», которому присвоено его имя, и музея «Буратино-Пиноккио» в Москве.

Член Союза писателей России. Кандидат филологических наук.

Похоронен на Домодедовском кладбище.

(1947 г. – 2008 г.) – писатель, журналист, издатель.Родился в пос. Слободской Кировской области.В 1971 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.В 1970–1972 гг. – литературный сотрудник литературно-художественного журнала «Волга».В1976–1978 гг., после окончания аспирантуры. – ответственный работник ЦК ВЛКСМ, заместитель главного редактора журнала «Литературнаяучеба».Активно публиковался в центральной печати, выступая спублицистическими статьями, направленных против бездуховности и засилья массовой культуры.В 1978–1990 гг. – главный редактор, заместитель директора издательства«Молодая гвардия». Инициатор популярных издательских серий: 30-томной библиотеки «История Отечества в романах, повестях и документах», 10-томной подписной библиотеки для молодой семьи и др. Принимал энергичное участие в организации совещаний молодых литераторовстраны.В 1990–1996 гг. занимался издательской деятельностью в агентстве «Голос», созданном при Славянском фонде России. Тесно сотрудничал сиздательским отделом Московской патриархии. Значительное внимание уделил созданию в 1996 г. издательского дома «Русская семья», выпускал сказочную газету для детей «Жили-были», художественно-публицистический журнал «Очаг», 16 кроссвордных изданий, в т.ч. «Загадочную газету», «Крестоловицу», «Богатырь». Издавал книги сказок для детей и подростков.Организатор дома сказок «Жили-были», которому присвоено его имя, и музея «Буратино-Пиноккио» в Москве.Член Союза писателей России. Кандидат филологических наук.Похоронен на Домодедовском кладбище.