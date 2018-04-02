Союз журналистов России
Саратовское отделение

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МАШОВЕЦ Николай Петрович

Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 26 раз
МАШОВЕЦ Николай Петрович (1947 г. – 2008 г.) – писатель, журналист, издатель.
Родился в пос. Слободской Кировской области.
В 1971 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
В 1970–1972 гг. – литературный сотрудник литературно-художественного журнала «Волга».
В1976–1978 гг., после окончания аспирантуры. – ответственный работник ЦК ВЛКСМ, заместитель главного редактора журнала «Литературная
учеба».
Активно публиковался в центральной печати, выступая с
публицистическими статьями, направленных против бездуховности и засилья массовой культуры.
В 1978–1990 гг. – главный редактор, заместитель директора издательства
«Молодая гвардия». Инициатор популярных издательских серий: 30-томной библиотеки «История Отечества в романах, повестях и документах», 10-томной подписной библиотеки для молодой семьи и др. Принимал энергичное участие в организации совещаний молодых литераторов
страны.
В 1990–1996 гг. занимался издательской деятельностью в агентстве «Голос», созданном при Славянском фонде России. Тесно сотрудничал с
издательским отделом Московской патриархии. Значительное внимание уделил созданию в 1996 г. издательского дома «Русская семья», выпускал сказочную газету для детей «Жили-были», художественно-публицистический журнал «Очаг», 16 кроссвордных изданий, в т.ч. «Загадочную газету», «Крестоловицу», «Богатырь». Издавал книги сказок для детей и подростков.
Организатор дома сказок «Жили-были», которому присвоено его имя, и музея «Буратино-Пиноккио» в Москве.
Член Союза писателей России. Кандидат филологических наук.
Похоронен на Домодедовском кладбище.
МАШОВЕЦ Николай Петрович