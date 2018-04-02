ЛОЩИНИН Алексей Михайлович Актуально » Летопись — 5-апреля-2018 — прочитано 28 раз ЛОЩИНИН Алексей Михайлович – журналист.

Родился 21 апреля 1987 г. в г. Энгельс Саратовской области. Окончил факультет филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Телевидение и радиовещание».

В 2006–2008 гг. – корреспондент ООО «Телеканал».

В 2008–2011 гг. – корреспондент службы информационных программ телерадиовещания ВГТРК ГТРК «Саратов».

В 2011–2013 гг. – специальный корреспондент службы информационных программ телерадиовещания.

В 2013–2015 гг. – шеф-редактор службы информационных программ телерадиовещания.

С 2015 г. – заместитель начальника службы информационных программ телерадиовещания (по телевидению).

Проходил стажировку на «Пятом канале» в Санкт-Петербурге, на телеканале «Россия 1» в программе «Утро России» в Москве.

Автор цикла телевизионных программ «Дневник репортера», проекта «Специальный репортаж», руководитель первого регионального ток-шоу «Мнения» на телеканале «Россия 24».

Отмечен Благодарственными письмами администрации муниципального образования «Город Саратов» и губернатора Саратовской области. награждён Почётными грамотамий администрации Октябрьского района МО «Город Саратов» и министерства информации и печати Саратовской области.

Лауреат региональной премии им. журналиста А.Никитина за достижения в сфере социальной журналистики, победитель регионального конкурса «Открытие года в масс-медиа». обладатель гран-при и победитель Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» .

Член Союза журналистов России.

– журналист.Родился 21 апреля 1987 г. в г. Энгельс Саратовской области. Окончил факультет филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Телевидение и радиовещание».В 2006–2008 гг. – корреспондент ООО «Телеканал».В 2008–2011 гг. – корреспондент службы информационных программ телерадиовещания ВГТРК ГТРК «Саратов».В 2011–2013 гг. – специальный корреспондент службы информационных программ телерадиовещания.В 2013–2015 гг. – шеф-редактор службы информационных программ телерадиовещания.С 2015 г. – заместитель начальника службы информационных программ телерадиовещания (по телевидению).Проходил стажировку на «Пятом канале» в Санкт-Петербурге, на телеканале «Россия 1» в программе «Утро России» в Москве.Автор цикла телевизионных программ «Дневник репортера», проекта «Специальный репортаж», руководитель первого регионального ток-шоу «Мнения» на телеканале «Россия 24».Отмечен Благодарственными письмами администрации муниципального образования «Город Саратов» и губернатора Саратовской области. награждён Почётными грамотамий администрации Октябрьского района МО «Город Саратов» и министерства информации и печати Саратовской области.Лауреат региональной премии им. журналиста А.Никитина за достижения в сфере социальной журналистики, победитель регионального конкурса «Открытие года в масс-медиа». обладатель гран-при и победитель Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» .Член Союза журналистов России.