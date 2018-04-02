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КУЛЬЖОНКОВ Ефим Осипович
КУЛЬЖОНКОВ Ефим Осипович – журналист, деятель телевидения.
Родился 29 февраля 1912 г. в с. Дурасовка Аткакрского уеда Саратовской губернии (ныне с. Озёрное Аткарского района Сарратовской области).
В журналистике – с 1931 г. В разное время возглавлял редакции местных газет «»За урожай», «Баландинский колхозник», «Коммуна», отдел в молодёжной краевой газете (Саратовского края) «Молодой сталинец».
Отслужив в армии, в 1938 г. окончил Московский институт журналистики им. газеты «Правда». В августе того же года стал заместителем заведующего Саратовским отделением ТАСС (Телеграфного агентства Советского Союза).
В 1940–1951 гг. – на партийной работе.
В 1951–1963 гг. – редактор газеты «Рабочий траанспорта».
В 1963–1978 гг. – председатель Саратовского комитета по радиовещанию и телевидению. Под руководством Кульжонкова в 1968 г. выстроен радиодом с кионокомплексом, в состав которого входила проявка, аппаратурные озвучивания и оборудование для производства мультфильмов, в 1973 г. введён аппаратно-студийный блок для цветного вещания, а через три года вышли в эфир первые передачи в цвете.
Депутат пяти созывов Саратовского областного Совета депутатов трудящихся.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» (дважды), медалями, Почётными грамотами Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СССР.
В 2012 г. на здании аппаратно-студийного радиокомплекса ГТРК «Саратов» установлена мемориальная доска его памяти.