Вчера и сегодня учительской газеты «Просвещенец» Актуально » Летопись — 3-апреля-2018 — прочитано 9 раз Вчера и сегодня учительской газеты «Просвещенец»



13 мая 1993 года вышел первый номер газеты Саратовского обкома профсоюза народного образования и науки «Просвещенец». Идея создания газеты принадлежит председателю областной организации Профсоюза Николаю Николаевичу Тимофееву. Шли жаркие споры о названии газеты, шел поиск сотрудников, которые могли бы взять на себя редакционную работу, решался вопрос о том, где найти недорогого издателя. Но, как говорится, если очень желаешь реализовать идею, все остальное приложится. Нашлись подходящий редактор и типография. Людмила Васильевна Мухина, выпускающая газету Саратовского государственного технического университета «Инженерные кадры», взяла под свое крыло и сделала своим приложением на несколько лет профсоюзное издание под названием «Просвещенец». Наша газета была зарегистрирована и стала официальным информационным представителем саратовского профсоюза работников образования. По-прежнему вдохновителем издания, составителем колонок и тематических подборок является сам Николай Николаевич. Порционная информация о деятельности обкома, аналитические комментарии инспекторов труда областной организации Профсоюза, статьи специалистов комитета всегда ожидаемы в коллективах. Газета является и консультантом, и справочным бюро, и галереей передового опыта. Есть в ней уже и свои юбилеи! В 2017-ом году исполнилось 10 лет рубрике газеты: «В гостях у Капы...» Появилась она с приходом в аппарат обкома профсоюза образования директора областного Дома учителя Капитолины Сергеевны Каляевой, человека неординарного, разностороннего, умеющего видеть в окружающем мире малозаметные, но важные и трогательные моменты. Капиталина Сергеевна готовит под своей рубрикой с ее узнаваемым мини-портретом, рассказы о лучших председателях районных, городских, первичных профсоюзных организаций, о лидерах и активистах, юбилярах. Находит точные и теплые слова, чтобы передать секреты их успехов на работе, в общественной и личной жизни. Ее сообщения об увлечениях своих героев, их заботах о детях, истории рождения семьи близки и понятны каждому читателю. Газеты оставляются на память, хранят в семейных архивах. Рубрика стала популярной в разных уголках Саратовской области.

На состоявшемся обучении профсоюзного актива проведен детальный анализ выпускаемой профсоюзными организациями печатной продукции под руководством директора Центра СМИ Саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского Кирилла Андреевича Розанова, кандидата филологических наук, президента Саратовской ассоциации молодых журналистов.

Как сделать газету узнаваемой, долгожданной и необходимой для работы? Безусловно, главным фактором является информационная насыщенность новыми событиями и фактами профсоюзной жизни, но немаловажным является личное восприятие газеты членами Профсоюза. В коллективах образовательных организаций Саратовской области газету «Просвещенец» называют «нашей». И читают ее все: председатели первичных организаций, руководители управлений образования, администрация учреждений, работники и члены их семей. А мы и рады, потому что делаем ее с душой!



Галина Попова, зампредседателя Саратовской областной профсоюзной организации образования



На снимке: Н.Н.Тимофеев с редакционным актиом.





13 мая 1993 года вышел первый номер газеты Саратовского обкома профсоюза народного образования и науки «Просвещенец». Идея создания газеты принадлежит председателю областной организации Профсоюза Николаю Николаевичу Тимофееву. Шли жаркие споры о названии газеты, шел поиск сотрудников, которые могли бы взять на себя редакционную работу, решался вопрос о том, где найти недорогого издателя. Но, как говорится, если очень желаешь реализовать идею, все остальное приложится. Нашлись подходящий редактор и типография. Людмила Васильевна Мухина, выпускающая газету Саратовского государственного технического университета «Инженерные кадры», взяла под свое крыло и сделала своим приложением на несколько лет профсоюзное издание под названием «Просвещенец». Наша газета была зарегистрирована и стала официальным информационным представителем саратовского профсоюза работников образования. По-прежнему вдохновителем издания, составителем колонок и тематических подборок является сам Николай Николаевич. Порционная информация о деятельности обкома, аналитические комментарии инспекторов труда областной организации Профсоюза, статьи специалистов комитета всегда ожидаемы в коллективах. Газета является и консультантом, и справочным бюро, и галереей передового опыта. Есть в ней уже и свои юбилеи! В 2017-ом году исполнилось 10 лет рубрике газеты: «В гостях у Капы...» Появилась она с приходом в аппарат обкома профсоюза образования директора областного Дома учителя Капитолины Сергеевны Каляевой, человека неординарного, разностороннего, умеющего видеть в окружающем мире малозаметные, но важные и трогательные моменты. Капиталина Сергеевна готовит под своей рубрикой с ее узнаваемым мини-портретом, рассказы о лучших председателях районных, городских, первичных профсоюзных организаций, о лидерах и активистах, юбилярах. Находит точные и теплые слова, чтобы передать секреты их успехов на работе, в общественной и личной жизни. Ее сообщения об увлечениях своих героев, их заботах о детях, истории рождения семьи близки и понятны каждому читателю. Газеты оставляются на память, хранят в семейных архивах. Рубрика стала популярной в разных уголках Саратовской области.На состоявшемся обучении профсоюзного актива проведен детальный анализ выпускаемой профсоюзными организациями печатной продукции под руководством директора Центра СМИ Саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского Кирилла Андреевича Розанова, кандидата филологических наук, президента Саратовской ассоциации молодых журналистов.Как сделать газету узнаваемой, долгожданной и необходимой для работы? Безусловно, главным фактором является информационная насыщенность новыми событиями и фактами профсоюзной жизни, но немаловажным является личное восприятие газеты членами Профсоюза. В коллективах образовательных организаций Саратовской области газету «Просвещенец» называют «нашей». И читают ее все: председатели первичных организаций, руководители управлений образования, администрация учреждений, работники и члены их семей. А мы и рады, потому что делаем ее с душой!Галина Попова, зампредседателя Саратовской областной профсоюзной организации образованияНа снимке: Н.Н.Тимофеев с редакционным актиом.