Шаршавова Любовь Николаевна Актуально » Летопись — 3-апреля-2018 — прочитано 10 раз Шаршавова Любовь Николаевна

Родилась на Алтае 7.07.1954, закончила школу в Сибири и факультет журналистики в Уральском государственном университете в Свердловске(Екатеринбург). В саратовской прессе начала работать с 1978 года. Более 12 лет работала в областной газете «Коммунист» - корреспондентом, заведующей отделом, где в основном специализировалась на проблемах промышленности. Несколько лет была собкором всероссийской газеты «Нойес Лебен» («Новая Жизнь») по Поволжью. Газета делалась для российских немцев и поднимала острые для 90-х годов прошлого столетия вопросы реабилитации репрессированных народов, писала о жизни российских немцев, разбросанных по всей стране. В областной газете «Саратов» с 1995 по 1998 годы работала обозревателем, заместителем главного редактора. В созданной в 1998 году новой областной газете «Саратовский Арбат» вела страницу «Деловая среда», посвященную экономическим проблемам региона,затем работала руководителем коммерческих проектов, начальником коммерческого отдела, генеральным директором газеты. Была экономическим обозревателем саратовского выпуска «Российской газеты».

Родилась на Алтае 7.07.1954, закончила школу в Сибири и факультет журналистики в Уральском государственном университете в Свердловске(Екатеринбург). В саратовской прессе начала работать с 1978 года. Более 12 лет работала в областной газете «Коммунист» - корреспондентом, заведующей отделом, где в основном специализировалась на проблемах промышленности. Несколько лет была собкором всероссийской газеты «Нойес Лебен» («Новая Жизнь») по Поволжью. Газета делалась для российских немцев и поднимала острые для 90-х годов прошлого столетия вопросы реабилитации репрессированных народов, писала о жизни российских немцев, разбросанных по всей стране. В областной газете «Саратов» с 1995 по 1998 годы работала обозревателем, заместителем главного редактора. В созданной в 1998 году новой областной газете «Саратовский Арбат» вела страницу «Деловая среда», посвященную экономическим проблемам региона,затем работала руководителем коммерческих проектов, начальником коммерческого отдела, генеральным директором газеты. Была экономическим обозревателем саратовского выпуска «Российской газеты».