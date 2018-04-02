ЧИРКИНА Татьяна Николаевна Актуально » Летопись — 3-апреля-2018 — прочитано 8 раз ЧИРКИНА Татьяна Николаевна – журналист.

Родилась в 1923 г. в с. Росляково Духовницкого района Саратовской области. Среднее образование получила в Духовницком, отлично окончив школу.

Во время Великой Отечественной войны работала учителем начальных классов в с. Берёзовая Лука Духовницкого района. Затем училась в Саратовской партшколе, по окончании которой заведовала парткабинетом в с. Красный Яр.

С января 1969 г. по 1980 г. – редактор газеты г. Энгельса «Коммунист», тогда самой известной и читаемой в городе.

Во время её редакторства больше внимания стало уделяться учёбе журналистов, разнообразию формы подачи материалов, укреплению связи с читателями. Сотрудники редакции ежемесячно выходили в коллективы предприятий и учреждений: рассказывали о том, что сделано. делились своими планами. На критические замечания и пожелания читателей обращали особое внимание: их выполняли, сообщая об этом на страницах газеты. Стало системой проведение конкурсов на лучший очерк, зарисовку, репортаж, на лучший заголовок. Коллектив пополнился молодыми журналистами.

Много внимания уделялось созданию внештатных отделов. Так, С.В. Назаров руководил «Клубом боевой славы», вёл тему военно-патриотического воспитания. В редакции всегда было многолюдно. Проходили встречи с участниками Сталинградской, Курской битв, защитниками Москвы и блокадного Ленинграда, партизанами, лётчиками, тружениками тыла. Уделялось внимание освещению шефских связей и коллективов города над воинскими частями и учебными заведениями, оборонно-массовой и спортивной работе».

После выхода на заслуженный отдых Татьяна Николаевна, привыкшая «гореть» на работе, всегда находиться в центре событий, среди людей, стала заниматься обширной общественной деятельностью. Выступала с лекциями «Город Энгельс в годы Великой Отечественной войны», «Их имена носят улицы города Энгельса», «Герои Советского Союза – наши земляки», оказывала помощь в наработке и обобщении опыта работы депутатов и депутатских групп.

Её не стало в начале 2010-х гг.