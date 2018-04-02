«СЛАВА ТРУДУ» Актуально » Летопись — 3-апреля-2018 — прочитано 10 раз «СЛАВА ТРУДУ» – газета Екатериновского района Саратовской области.

Первый номер вышел 22 февраля 1930 г. под названием «Колхозная стройка» в трудное время коллективизации. Газета внесла свой вклад в осуществление программы превращения отсталой, «лошадной» России в передовую социалистическую державу, разъясняла новую политику государства, рассказывала о преимуществах коллективной обработки земли, звала крестьян района в колхозы, призывала активно бороться с кулачеством. На её страницах в годы первых пятилеток широко освещались достижения ударников социалистического труда, распространялся передовой опыт.

Дважды вышла газета 22 июня 1941 г. Ещё утром «районка» писала о мирных делах и каждодневных заботах екатериновцев. «Все силы – на подъём паров!» – призывала передовая статья. А вечером вышел экстренный выпуск «Колхозной стройки» уменьшенного формата, как военный «Боевой листок», с сообщением о вероломном вторжении фашистской Германии в пределы Советского Союза. Из номера в номер газета рассказывала о ратных и трудовых подвигах нашего народа на фронте и в тылу. О почине крестьянина Кузнецова, вложившего все личные сбережения в строительство танка и ставшего примером для десятков земляков, о екатериновцах, отправлявших на фронт вещи, продукты, только бы приблизить день победы.

К сожалению, в послевоенные периоды кампаний по «укрупнению», а затем по «разукрупнению» территорий, когда газета стала издаваться в Аткарске, архивы 1930–1950-х гг. были утеряны, и сведения остались в пересказах свидетелей и небольших частных подшивках.

В начале 1960-х гг. газета, являясь органом Екатериновского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. выступает активным и действенным помощником в мобилизации трудящихся на подъём сельского хозяйства. На её страницах выступают рабочие, учителя, партийные работники, колхозники. Большое внимание уделяется партийно-просветительской работе, положению дел за рубежом, обращают на себя внимание критические статьи и заметки, осуждающие беспринципность и лень, безответственность и проволочки. На страницах своей газеты, своеобразной трибуны, животноводы, садоводы, доярки, бригадиры, зоотехники, экономисты, инженеры делятся опытом своей работы. Более ста внештатных авторов работает наряду с сотрудниками газеты. Среди селькоров особо стоит выделить секретаря парткома колхоза имени Дзержинского Василия Ивановича Курбатова, по заметкам и советам которого в корреспонденции «Писать о главном», вышедшей к 50-летнему юбилею газеты, можно учить мастерству начинающих журналистов. О воспитании детей, о людях труда, о комсомольской и пионерской работе, о молодёжи села писала и «с бьющимся сердцем, волнуясь, ждала выхода в свет нового номера со своей заметкой», внештатный автор Антонина Владимировна Кассирова. Читателям старшего поколения хорошо известны имена внештатных авторов Марии Вахрушиной из с. Комаровка, Лидии Юдаевой из с. Галахово, Александра Постникова из с. Новосёловка. Много лет сотрудничали с газетой Людмила Горелова из с. Колено и Нина Пчелинцева из с. Кор-Поляны и многие другие.

«Колхозная стройка» привлекает разножанровостью, изобилует интересными темами, информационной насыщенностью. Материалы журналистов подаются живым, понятным, но не примитивным языком. Последним редактором «Колхозной стройки» был редактор Михаил Васильевич Зайцев.

С 1 Мая 1965 г. газета выходит под названием – «Слава труду». Её редактором стал Александр Васильевич Абраменко. Тогда начал собираться костяк настоящих профессионалов. Здесь оттачивали своё мастерство талантливые и неординарные журналисты среди них – А.Ф. Цибин, член Союза журналистов СССР, а потом России, который более более 30 лет возглавлял отдел писем и социально-правовых проблем; И.А. Кузнецов, член Союза журналистов России, автор книг о г. Ртищево и Сергее Есенине, ставший впоследствии сотрудником саратовской областной газеты «Коммунист»; В.И. Алифанов, котрый впоследствии стал главным редактором «Коммуниста». Деловым, хорошим журналистом и человеком, по отзывам коллег, был А.С. Павлов. Упорный В.И. Баулин, работая потом на Севере, был признан лучшим журналистом в одном из конкурсов газеты «Черемховская правда». Очень грамотным завсельхозотделом признавался С.В. Михеев. Хорошим организатором материалов стал много лет проработавший Н.П. Миненков. Здесь работали талантливые фотокорреспонденты Сергей Ивлиев и Валерий Бабкин, Александр Вагнер, Александр Лаврентьев, Нина Пенькова. В 1967 г. редакцию возглавил и в течение десяти лет её редактировал замечательный, по признанию коллектива, человек Пётр Иванович Шабанов.

Интересна судьба журналиста Алексея Петровича Злобина. Выпускник Черновицкого университета, в 1960-е гг. по рекомендации обкома партии выехал в Воронежскую область. Затем был Казахстан (газета «Луч», посёлок Шушенское Красноярского края, где от старшего литсотрудника Алексей вырос до заведующего промышленным отделом газеты), Челябинская область. Здесь он женился на работнице типографии и вместе с ней приехал в Екатериновку, где газете требовались и корреспондент, и печатник. До самой пенсии проработал Злобин в редакции. Его живое, быстрое перо унаследовал сын Александр Мокров, который более 10 лет проработал заместителем главного редактора, а в 2013 г. возглавил коллектив редакции.

В марте 1977 г. бюро райкома КПСС утвердило главным редактором Анатолия Ивановича Елина, заслуженного работника культуры России, внёсшего большой вклад в развитие газеты. При нём газета осваивает новые технические приёмы линотипного, а затем офсетного способа печатания, пришедшего на смену прежнему, «ручному», способу вёрстки. Постепенно меняется направление издания: со страниц исчезают зарубежные новости, предпочтение отдаётся местным новостям, событиям, достижениям. Но по-прежнему незыблемым главным героем в центре всех публикаций остаётся человек-труженик, хлебороб. Газета рассказывает о земляках, их трудовой самоотдаче на поле, ферме, в классе, больнице. Корреспонденты без устали колесят по району, собирая факты и превращая их в интересные статьи, портреты, очерки, интервью, зарисовки о людях самых разных профессий, о развитии производств и сферы услуг на территории района. Выходит на первый план социальная тематика, газета живо отражает работу с молодёжью, комсомольские активы, приветствуются инициативы на местах. Учредителями газеты к тому времени являются Комитет по информации и печати Саратовской области и администрация объединённого муниципального образования Екатериновского района. У Елина в редакции – мощная команда профессионалов-единомышленников. С изданием тесно работают ведомственные учреждения, администрация района, партийные и комсомольские органы. В сотрудничестве с ними и местными краеведами Елин выпускает книгу по истории Екатериновского района «Благодатный край хлеборобов» – главный труд своей жизни.

В 1980 году «Слава труду» отметила свой полувековой юбилей. Главный редактор А.И. Елин в передовой поздравительной статье отметил главные вехи любимой читателями «районки», заслуги многолетней работы журналистов, линотипистов, внештатных авторов. Значение районной газеты оценили на юбилейных страницах читатели, «внештатники», официальные лица.

После скоропостижной смерти А.И. Елина исполняющей обязанности главного редактора назначается Л.Н. Семёнова.

В 1977 г. получив диплом журналиста, а вместе с ним - распределение на выбор – Краснодарские или Саратовские края - пришла в редакцию Людмила Борисова. Она выбрала Саратов, а там рекомендовали Екатериновскую «Славу», в которую требовались корреспонденты. В газете появился старший корреспондент отдела партийной жизни. В редакции Людмила встретила свою судьбу, вышла замуж за Сергея Николаевича Семёнова и навсегда осталась в Екатериновке, впоследствии получив должность заместителя, а потом - главного редактора. У каждого журналиста есть своя любимая тематика, профессиональным «коньком» Семёновой стала тема общего образования, за авторские материалы, победы на областных конкурсах СМИ, за публикации, посвящённые инновационным процессам в образовании, Л.С. Семёнова получила звание «Отличник народного просвещения» и нагрудный знак.

В эти годы подбирается сильный, слаженный коллектив работников, любящих и знающих своё дело. На смену постепенно уходящим на заслуженный отдых «корифеям» советской журналистики, появляются молодые люди новой формации – перестроечной страны. В состав редакции входят и.о. главного редактора Людмила Семёнова, ответственный секретарь Клавдия Николаевна Фокина, заведующий сельхозотделом Александр Викторович Мокров, фотокорреспондент Валерий Николаевич Бабкин, оператор Галина Геннадьевна Чукарёва, корректор Нелля Александровна Исаева, секретарь Надежда Николаевна Антонова, бухгалтер Светлана Александровна Чернухина, водитель Александр Николаевич Титов. Позже пришла на должность оператора Ирина Александровна Ладонкина.

Газета переходит на новый уровень: на смену отживающим печатным технологиям приходят компьютеры. Оператор осваивает новые приёмы вёрстки. Газета активно сотрудничает с образовательными и культурными учреждениями, библиотеками, центрами социальной защиты населения и занятости, пенсионным фондом, депутатским корпусом.

Учредителями газеты становтся министерство информации и печати Саратовской области и администрация Екатериновского муниципального района.

В 2003 г. на должность корреспондента принята Светлана Михайлова. Сегодня она. по мужу Кунцевич, – заместитель главного редактора.

В 2010 г. вакантную должность корреспондента заняла приехавшая в Екатериновку на новое место жительства Татьяна Кимовна Шилова. Бесценный профессиональный и жизненный опыт дали ей годы увлекательной, захватывающей работы в Астраханской независимой газете концерна «Миг».

С 2013 г. редактор газеты – Александр Викторович Мокров, маститый журналист более чем с 20-летним журналистским стажем. Его метод – полная свобода и доверие профессионализму и знаниям своих подчинённых. Он организует производство, остальное – дело и ответственность каждого. Руководить – это создавать комфортную среду обитания и развития профессиональных навыков своих коллег, это уметь радоваться их успехам –таково кредо А.В. Мокрова.

Все работники газеты имеют Почётные грамоты, благодарственные письма от районной администрации, общественных организаций, областных министерств и ведомств.

