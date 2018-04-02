СЕРЕБРЯКОВА Наталья Викторовна Актуально » Летопись — 3-апреля-2018 — прочитано 8 раз СЕРЕБРЯКОВА Наталья Викторовна – журналист,

Родилась 6 июля 1981 г. на станции Кологривовка Татищевского района Саратовской области. По образованию учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы. По специальности работала два года, затем стала методистом в Татищевском районном доме культуры, освещала в районной газете культурные мероприятия.

С 1 марта 2004 г. по 6 июля 2016 г. – корреспондент Татищевской районной газеты «Сельская жизнь». С 2016 г. – на муниципальной службе.

Имеет почётные грамоты районного и областного уровня.

Член Союза журналистов России.

– журналист,Родилась 6 июля 1981 г. на станции Кологривовка Татищевского района Саратовской области. По образованию учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы. По специальности работала два года, затем стала методистом в Татищевском районном доме культуры, освещала в районной газете культурные мероприятия.С 1 марта 2004 г. по 6 июля 2016 г. – корреспондент Татищевской районной газеты «Сельская жизнь». С 2016 г. – на муниципальной службе.Имеет почётные грамоты районного и областного уровня.Член Союза журналистов России.