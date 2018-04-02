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Союз журналистов России
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СЕРЕБРЯКОВА Наталья Викторовна
СЕРЕБРЯКОВА Наталья Викторовна – журналист,
Родилась 6 июля 1981 г. на станции Кологривовка Татищевского района Саратовской области. По образованию учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы. По специальности работала два года, затем стала методистом в Татищевском районном доме культуры, освещала в районной газете культурные мероприятия.
С 1 марта 2004 г. по 6 июля 2016 г. – корреспондент Татищевской районной газеты «Сельская жизнь». С 2016 г. – на муниципальной службе.
Имеет почётные грамоты районного и областного уровня.
Член Союза журналистов России.