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САБЛИНА(Борисова) Татьяна Геннадьевна
САБЛИНА(Борисова) Татьяна Геннадьевна – журналист.
Родилась в 1957 г. в Саратове.
В 1980 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, после чего работала преподавателем русского языка в средней школе, литературным редактором в отделе информации НИИ «Волна».
В журналистике – с 1991 г. Стаж творческой работы в региональной печати – 24 года. Работала собственным корреспондентом журнала «Степные просторы», корреспондентом в районной газете «Большая Волга», газетах «Известия Поволжья», «Саратовские вести», «Саратов», «Почта Поволжья», сотрудничала с газетами «Саратовский Арбат», «Жизнь» и другими.
Читателям запомнились её яркие очерки о связи людских судеб с историей страны, циклы публикаций о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Изучала в Саратовском архиве дела Саратовской духовной консистории, канцелярии саратовского губернатора, дореволюционную прессу города, в результате чего в газетах появлялись интересные материалы о дооктябрьских событиях в Саратове и области.
Отмечена Благодарностью губернатора Саратовской области, Почётными грамотами министерства информации и печати Саратовской области и Управления почтовой связи Саратовской области, является лауреатом конкурса «История Воронежа в лицах», призёр фотоконкурса «Знакомство с Саратовской областью», организованного Общественной палатой Саратовской области.
Член Союза журналистов России.