САБЛИНА(Борисова) Татьяна Геннадьевна Актуально » Летопись — 3-апреля-2018 — прочитано 9 раз САБЛИНА(Борисова) Татьяна Геннадьевна – журналист.

Родилась в 1957 г. в Саратове.

В 1980 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, после чего работала преподавателем русского языка в средней школе, литературным редактором в отделе информации НИИ «Волна».

В журналистике – с 1991 г. Стаж творческой работы в региональной печати – 24 года. Работала собственным корреспондентом журнала «Степные просторы», корреспондентом в районной газете «Большая Волга», газетах «Известия Поволжья», «Саратовские вести», «Саратов», «Почта Поволжья», сотрудничала с газетами «Саратовский Арбат», «Жизнь» и другими.

Читателям запомнились её яркие очерки о связи людских судеб с историей страны, циклы публикаций о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Изучала в Саратовском архиве дела Саратовской духовной консистории, канцелярии саратовского губернатора, дореволюционную прессу города, в результате чего в газетах появлялись интересные материалы о дооктябрьских событиях в Саратове и области.

Отмечена Благодарностью губернатора Саратовской области, Почётными грамотами министерства информации и печати Саратовской области и Управления почтовой связи Саратовской области, является лауреатом конкурса «История Воронежа в лицах», призёр фотоконкурса «Знакомство с Саратовской областью», организованного Общественной палатой Саратовской области.

Член Союза журналистов России.

– журналист.Родилась в 1957 г. в Саратове.В 1980 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, после чего работала преподавателем русского языка в средней школе, литературным редактором в отделе информации НИИ «Волна».В журналистике – с 1991 г. Стаж творческой работы в региональной печати – 24 года. Работала собственным корреспондентом журнала «Степные просторы», корреспондентом в районной газете «Большая Волга», газетах «Известия Поволжья», «Саратовские вести», «Саратов», «Почта Поволжья», сотрудничала с газетами «Саратовский Арбат», «Жизнь» и другими.Читателям запомнились её яркие очерки о связи людских судеб с историей страны, циклы публикаций о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Изучала в Саратовском архиве дела Саратовской духовной консистории, канцелярии саратовского губернатора, дореволюционную прессу города, в результате чего в газетах появлялись интересные материалы о дооктябрьских событиях в Саратове и области.Отмечена Благодарностью губернатора Саратовской области, Почётными грамотами министерства информации и печати Саратовской области и Управления почтовой связи Саратовской области, является лауреатом конкурса «История Воронежа в лицах», призёр фотоконкурса «Знакомство с Саратовской областью», организованного Общественной палатой Саратовской области.Член Союза журналистов России.