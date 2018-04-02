ПОДШИВАЛОВА Татьяна Леонидовна – Актуально » Летопись — 3-апреля-2018 — прочитано 9 раз ПОДШИВАЛОВА Татьяна Леонидовна – журналист,

Родилась 24 января 1958 г. в семье военнослужащего в п. Кушка Марыйской области Туркменской ССР.

В 1981 г. окончила Ташкентский институт культуры по специальности «библиограф детских и школьных библиотек». Много лет работала в различных библиотеках.

С 1994 г. – корреспондент районной газеты «Сельская жизнь» (п. Татищево Саратовской области), ведущая «Литературной страницы».

Неоднократно награждалась почётными грамотами районного уровня.

Член Союза журналистов России.

журналист,Родилась 24 января 1958 г. в семье военнослужащего в п. Кушка Марыйской области Туркменской ССР.В 1981 г. окончила Ташкентский институт культуры по специальности «библиограф детских и школьных библиотек». Много лет работала в различных библиотеках.С 1994 г. – корреспондент районной газеты «Сельская жизнь» (п. Татищево Саратовской области), ведущая «Литературной страницы».Неоднократно награждалась почётными грамотами районного уровня.Член Союза журналистов России.