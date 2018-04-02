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Союз журналистов России
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18-января-2018 — прочитано 330 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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ПОДШИВАЛОВА Татьяна Леонидовна –
ПОДШИВАЛОВА Татьяна Леонидовна – журналист,
Родилась 24 января 1958 г. в семье военнослужащего в п. Кушка Марыйской области Туркменской ССР.
В 1981 г. окончила Ташкентский институт культуры по специальности «библиограф детских и школьных библиотек». Много лет работала в различных библиотеках.
С 1994 г. – корреспондент районной газеты «Сельская жизнь» (п. Татищево Саратовской области), ведущая «Литературной страницы».
Неоднократно награждалась почётными грамотами районного уровня.
Член Союза журналистов России.