ПЕТРОВ Дмитрий Павлович Актуально » Летопись — 3-апреля-2018 — прочитано 9 раз ПЕТРОВ Дмитрий Павлович – журналист.

Родился 2 февраля 1966 г. в п. Грачи Балаковского района Саратовской области.

Свой творческий путь начинал в Балакове. С 1987 г. – редактор радиогазеты производственного объединения «Химволокно» (г. Балаково Саратовской области). Затем некоторое время работал корреспондентом и редактором городского проводного радио.

С 1991 г. работал в телекомпании «ТВ Экспресс», подразделении рекламно-информационноого агентства с таким же названием: сначала корреспондентом и ведущим информационной телпрограммы «Хроника», затем руководителем экспериментальной студии «Хроника», наконец, директором телекомпании. Создатель и ведущий развлекательной программы «Тутти-фрутти» При его непосредственном участии появились документально-краеведческие программы «Отечество» и «Хронограф», документальная эпопея «Дорогами войны». Он – один из организаторов радио «Экспресс».

В 1994 г. заочно окончил Воронежский государственный университет по специальности «Журналистика».

Впоследствии был генеральным директором ООО «СТС-Балаково», директором «ТВ Центр – Саратов», принимал непосредственное участие в организации и открытии радиостанции «Юмор-FM».

В 2006–2007 гг. работал на Украине, став идним из организаторов медиа-холдинга «Независимое телевидение Севастополя», в который вошли русскоязычный ТВ-канал, газеты и сайт.

В апреле 2012 г. назначен директором филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саратов».

В июне 2017 г. возглавил общественный совет при министерстве информации и печати Саратовской области.

В сентябре 2017 г. избран депутатом Саратовской областной Думы шестого созыва.

Является членом Общественной палаты Саратовской области, представителем Саратовской региональной общественной организации «Киноклуб “Волшебный Фонарь”», членом избирательной комиссии Саратовской области, членом комитета по имиджевой политике при Торгово-промышленной палате Саратовской области.

– журналист.Родился 2 февраля 1966 г. в п. Грачи Балаковского района Саратовской области.Свой творческий путь начинал в Балакове. С 1987 г. – редактор радиогазеты производственного объединения «Химволокно» (г. Балаково Саратовской области). Затем некоторое время работал корреспондентом и редактором городского проводного радио.С 1991 г. работал в телекомпании «ТВ Экспресс», подразделении рекламно-информационноого агентства с таким же названием: сначала корреспондентом и ведущим информационной телпрограммы «Хроника», затем руководителем экспериментальной студии «Хроника», наконец, директором телекомпании. Создатель и ведущий развлекательной программы «Тутти-фрутти» При его непосредственном участии появились документально-краеведческие программы «Отечество» и «Хронограф», документальная эпопея «Дорогами войны». Он – один из организаторов радио «Экспресс».В 1994 г. заочно окончил Воронежский государственный университет по специальности «Журналистика».Впоследствии был генеральным директором ООО «СТС-Балаково», директором «ТВ Центр – Саратов», принимал непосредственное участие в организации и открытии радиостанции «Юмор-FM».В 2006–2007 гг. работал на Украине, став идним из организаторов медиа-холдинга «Независимое телевидение Севастополя», в который вошли русскоязычный ТВ-канал, газеты и сайт.В апреле 2012 г. назначен директором филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саратов».В июне 2017 г. возглавил общественный совет при министерстве информации и печати Саратовской области.В сентябре 2017 г. избран депутатом Саратовской областной Думы шестого созыва.Является членом Общественной палаты Саратовской области, представителем Саратовской региональной общественной организации «Киноклуб “Волшебный Фонарь”», членом избирательной комиссии Саратовской области, членом комитета по имиджевой политике при Торгово-промышленной палате Саратовской области.