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НОВИКОВА Алла Сергеевна
НОВИКОВА Алла Сергеевна – журналист.
Родилась 15 июня 1955 г. в г. Ишимбай Башкирской АССР.
По окончании филологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского в 1982 г. преподавала русский язык и литературу в одной из школ Аткарского района Саратовской области.
С 1984 г. работает в районной газете «Сельская жизнь» (р.п. Татищево Саратовской области), в разное время. корректором, заведующей отделом районного радиовещания, отделом писем, отделом социально-экономических проблем. С 1993 г. – редактор. С 2011 г. – директор-редактор ООО «Издательское агентство “Сельская жизнь”», которое издает районную газету «Сельская жизнь».
Ноднократно отмечена благодарностями и грамотами муниципального и регионального уровней. дважды – Почётной грамотой губернатора Саратовской области. Награждена Почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». Лауреат премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики.
Член Союза журналистов РФ. В течение 12 лет является председателем Контрольно-ревизионной комиссии Саратовского регионального отделения Союза журналистов, была делегатом трёх съездов Союза журналистов России.