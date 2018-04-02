НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ СТУДИЯ КИНОХРОНИКИ. Актуально » Летопись — 3-апреля-2018 — прочитано 7 раз НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ СТУДИЯ КИНОХРОНИКИ.

Одна из первых документальных съёмок в Саратове состоялась в мае 1918 г.: оператор Я. Дред снял похороны жертв правоэсеровского мятежа на Театральной площади.

В начале 1920-х гг. в Саратове было организовано отделение кинофабрики «Пролеткино» («Пролетарское кино», позже – «Совкино» [«Совесткое киино»]), которое наряду с игровыми фильмами снимало хронику.

Первой документальной съёмкой киностудии стал сюжет «Хлеб идёт» (1924 г., оператор – А. Булдаков). Первый номер киножурнала вышел в 1927 г.

К концу 1920-х гг. «Пролеткино» прекратила снимать игровые фильмы, и на её базе в 1931 г. была основана Саратовская студия «Союзкинохроника», задачей которой стало освещение жизни нижневолжского региона (позже – Тамбовской области и Калмыкии).

В 1932 г. вышел первый номер киножурнала «Нижнее Поволжье» (режиссёр – В. Тюхменев, операторы – Софьин и Николаев): сюжеты – «Ржано-пшеничный гибрид» и «Ударники большевистского сева на пароходе “Пётр Чайковский”».

С 1934 г. некоторое время выходил киножурнал «Саратовский край» (позже вернулись к прежнему названию). Киножурналы выходили в звуковом и немом вариантах (вплоть до конца 1940-х гг.)

В предвоенные годы на студии работали кинооператор и режиссёр А. Булдаков, режиссёры В. Тюхменев и В. Василенко, кинооператоры К. Лавыгин, В. Микоша, Д. Ибрагимов и А. Софьин, старейший организатор кинопроизводства Г. Мичурин.

С начала Великой Отечественной войны до середины 1942 г. студия продолжала выпускать кинопериодику. Позже она была законсервирована.

Часть работников в годы войны была откомандиирована на Центральную студию документальных фильмов вв Москву. Они снимали эпизоды героической обороны Сталинграда, встречу с союзниками в Германии, капитуляцию Квантунской армии в Японии. Материалы. Отснятые саратовцами, вошли во многие документальные фильмы, созданные в годы войны и после неё.

В 1946 г. приказом министерства кинематографии СССР студия была возрождена под названием «Нижне-Волжская студия кинохроники».

Студия имела корреспондентские пункты в Энгельсе, Сталинграде, Астрахани, Элисте, Тамбове, выпускала в год 36 номеров киножурнала «Нижнее Поволжье» (в 1971–1972 гг. и с 1981 г. – «Волжские огни»), документальные и научно-популярные фильмы. В 1955 г. был снят первый цветной фильм «Севернее Сталинграда».

Директорами киностудии были Г.Г. Мичурин, Р.В. Долгополов, Г.Г. Коавлёв, Н.Л. Курьяков, В.А. Пронин и др. с 1988 г. её возглавлял В.А. Начинько.

В кризисные постсоветские годы выпуск фильмов на студии сократился, а с 2002 г. начался процесс приватизации. В 2003 г. студия стала открытым акционерным обществом со стопроцентным государственным участием. В то время её возглавил кандидат физико-математических наук Андрей Наймушин, впоследсттвии ставший членом Союза кинематографистов Росссии.

С 2014 г. – негосударственная студия ООО «ТПО "Нижне-Волжская студия кинохроники"».

В 2003–2018 гг. на студии снято 35 документальных фильмов и кинопериодики. 10 работ стали призёрами Международных телекинофестивалей. За это время выросло новое поколение режиссеров/сценаристов. Это – доктор филологических наук, член Союза кинематографистов РФ А. Зорин, кандидат исторических наук Д. Ванюков, член Союза кинематографистов РФ М. Кравченко, режиссёры О. Яковлева, Т. Михайлова, И. Томашевич, Г. Гришин, Е. Русакович, член Союза кинематографистов РФ Я. Нартов, сценарист Р. Васильев.

На базе киностудии открыт Дом кино, артхаусный кинотеатр, где ежегодно проводится12–15 кинофестивалей (немецкие, французские, японские, венгерские и пр.), а в двух кинозалах идёт постоянный показ авторского кино (более 200 фильмов в год). Дом кино, член европейской ассоциации артхаусных к/т «EURIMAGES» принимает 25–30 тыс. кинозрителей в год. Нижне-Волжская студия кинохроники – один из учредителей международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», который проводится в Саратове с 2004 г.

В 2017 г. Дом кино представил социокультурный проект «Саратов — открытый город», финанстрование которого осуществлялось на президентский грант. Результатом работы стал сайт туристических маршрутов по Саратову с богатым видео- и фотоматериалом.

