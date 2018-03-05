Говорит и показывает Саратов (Из истории ГТРК «Саратов») Актуально » Летопись — 28-марта-2018 — прочитано 8 раз Говорит и показывает Саратов

(Из истории ГТРК «Саратов»)



День рождения Саратовского радио - 8 ноября 1926 года, Саратовского телевидения – 29 ноября 1957 года (с 5 по 9 ноября шли опытные передачи). Возраст немалый, история богатая – и событиями, которые освещали, и этапами технического, творческого развития, и созвездием журналистских имен. Не берусь в заданных рамках энциклопедии назвать всё и всех. Это подробно сделано в наших книгах, посвященных истории Саратовского государственного радио и телевидения (Т.Пашкина «Мое телевидение: из истории Саратовского ТВ», 2007г.; Л.Бочкова, Т.Пашкина «Говорит Саратов: история радио в голосах, лицах, фактах, 2012г.; В.Абузяров, Т.Пашкина «Голливуд на Волге», 2016г.; «Бесценные кадры», 2017г.). Хочу познакомить вас лишь с некоторыми эпизодами этой удивительной и увлекательной радиотелевизионной истории, в которой отражена история нашей страны и области.

Из воспоминаний Бориса Кузьмича Банбенкова, главного инженера радиокомитета: «1926 год стал временем бурного роста радио по всей стране. Началось радиовещание и в Саратове. В подвальном этаже здания Облсовпрофа (угол Сакко и Ванцетти и Вольской) был оборудован первый радиоузел мощностью всего 10 ватт. Усилитель изготовили просто на энтузиазме, самодеятельно. На крыше этого здания установили первую металлическую 25-метровую мачту, которую тоже построили радиолюбители. Поставили столб, и по улице Вольской в сторону Советской протянули провода. Вот так началось радиовещание в Саратове, первые выходы в эфир, никаких дикторов у нас не было, никаких редакций…»

Из воспоминаний главного инженера областного комитета по телевидению и радиовещанию Юрия Юрьевича Потапова: «Старт на строительство в 1956-58 годах 27 телевизионных центров в крупнейших городах страны был дан Постановлением Совета Министров СССР от 15.09.1955 № 1689 «О мероприятиях по дальнейшему развитию телевизионного вещания в СССР». Саратов вошел в это число. В апреле 1956 года в Саратове началось строительство телецентра со студией по улице 2-я Садовая, 7 и передающей станцией на Лысой Горе. В аппаратно-студийном комплексе нашего телецентра был установлен пульт с серийным номером 1 (первый!). Основное технологическое оборудование изготовили 2 ленинградских завода. Сметная стоимость телецентра была 20 млн. рублей (в деньгах того времени)». Первым директором телецентра был Константин Владимирович Шиняев. Коллектив студии телевидения начал формироваться в ноябре 1957 года. Первым директором стал Маврикий Моисеевич Майоров, его замом Василий Яковлевич Костин, главным режиссером Лев Филиппович Барковский».

Из воспоминаний Натальи Андреевны Давыдовой (единственной женщины - телеоператора того времени): «К началу регулярных телевизионных передач пришли работать режиссеры Галина Углецкая, Владимир Златорунский, звукорежиссеры Нина Иосифовна Банбенкова, Анатолий Иванович Вишневский, телеоператор Борис Ливанович Петров, дикторы Нина Рогозина (Курышева), Александра Горяинова (Касович)».



Интересно? - Читайте наши книги – в них все рассказано! А я назову вам еще даты только одного 2018 года, значимые для ГТРК «Саратов».



60 лет назад, в 1958году, Саратовским телевидением была получена и в октябре введена в эксплуатацию первая передвижная телевизионная станция – ПТС-3. 7 ноября этого же года состоялась первая трансляция торжественного заседания, посвященного 41 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, которая велась из большого зала Саратовского погранучилища.



55 лет назад (1963 г.) на Саратовской студии телевидения были сняты первые короткометражные игровые телевизионные фильмы «Давай меняться» ((режиссер В.Калинин, оператор-постановщик Г.Матыс, художник В.Чеплыгин, актер А.Быстряков, школьник Г.Цинман) и «Разговор в лесу» (режиссер В.Калинин, оператор-постановщик Г.Матыс, художник В.Чеплыгин, актеры А.Василевский, В.Сафонов, А.Колобаев).



50 лет назад (1968 г.) на территории областного комитета по телевидению и радиовещанию был введен в эксплуатацию новый производственный корпус – РАДИОДОМ. В нем расположились и находятся до сих пор все службы радиовещания, в том числе уникальная по возможностям аудиозаписи камерная студия. В этом же здании (с примыкающими к нему специальными помещениями) был КИНОКОМПЛЕКС, в состав которого входили цех обработки пленки, монтажные, помещения для съемок и озвучивания фильмов, кинопросмотровый зал. В этом же году в структуре областного комитета по телевидению и радиовещанию была образована студия «Саратовтелефильм», занимавшаяся съемками телевизионных игровых и документальных фильмов.

50-летний юбилей отметит и телевизионный художественный фильм «Громобой» по рассказу нашего земляка писателя Льва Кассиля (режиссер В.Гладышев, главный оператор В.Антонов, оператор В.Никитин, художник В.Чеплыгин, звукорежиссер В.Булыгин, художник по костюмам Н.Глинский).

1968 год отмечен в нашей истории и тем, что был получен станок для съемок мультипликационных фильмов производства Одесского завода "Кинап". Всего в то время было выпущено восемь таких станков. Шесть были отправлены в Останкино, седьмой – в Ленинград, а восьмой – в Саратов. На Саратовском телевидении началось производство мультипликационных фильмов. Станок находится в рабочем состоянии до сих пор, является ценнейшим экспонатом музея истории ГТРК "Саратов".



45 лет назад, в 1973 году, на территории областного комитета по телевидению и радиовещанию было принято в эксплуатацию здание аппаратно-студийного блока записи АСБ-430 с телевизионной студией площадью 430 кв м. Начались работы по подготовке перехода на вещание в цветном изображении. Первая пробная передача в цвете «Поет ансамбль «Колосок» вышла в эфир 12 июня 1976 года (режиссер Ю.Нагибин, звукорежиссер Ф.Перминов, телеоператоры Г.Попов, В.Евдокимов, редактор Л.Бойко).



40 лет назад, в мае 1978 года, Саратовский областной комитет по телевидению и радиовещанию одним из первых в стране полностью перешел на вещание в цветном изображении.



35 лет назад (1983 г.) Дмитрий Алексеевич Луньков (автор сценария и режиссер) снял фильм «Из жизни молодого директора». За этот фильм и фильмы предыдущих лет «Страница», «Куриловские калачи», «Николай Кулешов. Моя председательская жизнь», «Чего не хватает Донгузу?» Д.А.Луньков был удостоен Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1985г.).



Эти даты и события – лишь некоторые вехи большой истории Саратовского государственного радио и телевидения, которая достойно продолжается нашими молодыми коллегами. Недаром девизом современных радиотелевизионных журналистов стали слова «Становимся лучше, сохраняя главное».



Татьяна Пашкина,

член Союза журналистов с 1973 года,

председатель первичной журналистской организации

и руководитель музея истории ГТРК «Саратов» День рождения Саратовского радио - 8 ноября 1926 года, Саратовского телевидения – 29 ноября 1957 года (с 5 по 9 ноября шли опытные передачи). Возраст немалый, история богатая – и событиями, которые освещали, и этапами технического, творческого развития, и созвездием журналистских имен. Не берусь в заданных рамках энциклопедии назвать всё и всех. Это подробно сделано в наших книгах, посвященных истории Саратовского государственного радио и телевидения (Т.Пашкина «Мое телевидение: из истории Саратовского ТВ», 2007г.; Л.Бочкова, Т.Пашкина «Говорит Саратов: история радио в голосах, лицах, фактах, 2012г.; В.Абузяров, Т.Пашкина «Голливуд на Волге», 2016г.; «Бесценные кадры», 2017г.). Хочу познакомить вас лишь с некоторыми эпизодами этой удивительной и увлекательной радиотелевизионной истории, в которой отражена история нашей страны и области.Из воспоминаний Бориса Кузьмича Банбенкова, главного инженера радиокомитета: «1926 год стал временем бурного роста радио по всей стране. Началось радиовещание и в Саратове. В подвальном этаже здания Облсовпрофа (угол Сакко и Ванцетти и Вольской) был оборудован первый радиоузел мощностью всего 10 ватт. Усилитель изготовили просто на энтузиазме, самодеятельно. На крыше этого здания установили первую металлическую 25-метровую мачту, которую тоже построили радиолюбители. Поставили столб, и по улице Вольской в сторону Советской протянули провода. Вот так началось радиовещание в Саратове, первые выходы в эфир, никаких дикторов у нас не было, никаких редакций…»Из воспоминаний главного инженера областного комитета по телевидению и радиовещанию Юрия Юрьевича Потапова: «Старт на строительство в 1956-58 годах 27 телевизионных центров в крупнейших городах страны был дан Постановлением Совета Министров СССР от 15.09.1955 № 1689 «О мероприятиях по дальнейшему развитию телевизионного вещания в СССР». Саратов вошел в это число. В апреле 1956 года в Саратове началось строительство телецентра со студией по улице 2-я Садовая, 7 и передающей станцией на Лысой Горе. В аппаратно-студийном комплексе нашего телецентра был установлен пульт с серийным номером 1 (первый!). Основное технологическое оборудование изготовили 2 ленинградских завода. Сметная стоимость телецентра была 20 млн. рублей (в деньгах того времени)». Первым директором телецентра был Константин Владимирович Шиняев. Коллектив студии телевидения начал формироваться в ноябре 1957 года. Первым директором стал Маврикий Моисеевич Майоров, его замом Василий Яковлевич Костин, главным режиссером Лев Филиппович Барковский».Из воспоминаний Натальи Андреевны Давыдовой (единственной женщины - телеоператора того времени): «К началу регулярных телевизионных передач пришли работать режиссеры Галина Углецкая, Владимир Златорунский, звукорежиссеры Нина Иосифовна Банбенкова, Анатолий Иванович Вишневский, телеоператор Борис Ливанович Петров, дикторы Нина Рогозина (Курышева), Александра Горяинова (Касович)».Интересно? - Читайте наши книги – в них все рассказано! А я назову вам еще даты только одного 2018 года, значимые для ГТРК «Саратов».60 лет назад, в 1958году, Саратовским телевидением была получена и в октябре введена в эксплуатацию первая передвижная телевизионная станция – ПТС-3. 7 ноября этого же года состоялась первая трансляция торжественного заседания, посвященного 41 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, которая велась из большого зала Саратовского погранучилища.55 лет назад (1963 г.) на Саратовской студии телевидения были сняты первые короткометражные игровые телевизионные фильмы «Давай меняться» ((режиссер В.Калинин, оператор-постановщик Г.Матыс, художник В.Чеплыгин, актер А.Быстряков, школьник Г.Цинман) и «Разговор в лесу» (режиссер В.Калинин, оператор-постановщик Г.Матыс, художник В.Чеплыгин, актеры А.Василевский, В.Сафонов, А.Колобаев).50 лет назад (1968 г.) на территории областного комитета по телевидению и радиовещанию был введен в эксплуатацию новый производственный корпус – РАДИОДОМ. В нем расположились и находятся до сих пор все службы радиовещания, в том числе уникальная по возможностям аудиозаписи камерная студия. В этом же здании (с примыкающими к нему специальными помещениями) был КИНОКОМПЛЕКС, в состав которого входили цех обработки пленки, монтажные, помещения для съемок и озвучивания фильмов, кинопросмотровый зал. В этом же году в структуре областного комитета по телевидению и радиовещанию была образована студия «Саратовтелефильм», занимавшаяся съемками телевизионных игровых и документальных фильмов.50-летний юбилей отметит и телевизионный художественный фильм «Громобой» по рассказу нашего земляка писателя Льва Кассиля (режиссер В.Гладышев, главный оператор В.Антонов, оператор В.Никитин, художник В.Чеплыгин, звукорежиссер В.Булыгин, художник по костюмам Н.Глинский).1968 год отмечен в нашей истории и тем, что был получен станок для съемок мультипликационных фильмов производства Одесского завода "Кинап". Всего в то время было выпущено восемь таких станков. Шесть были отправлены в Останкино, седьмой – в Ленинград, а восьмой – в Саратов. На Саратовском телевидении началось производство мультипликационных фильмов. Станок находится в рабочем состоянии до сих пор, является ценнейшим экспонатом музея истории ГТРК "Саратов".45 лет назад, в 1973 году, на территории областного комитета по телевидению и радиовещанию было принято в эксплуатацию здание аппаратно-студийного блока записи АСБ-430 с телевизионной студией площадью 430 кв м. Начались работы по подготовке перехода на вещание в цветном изображении. Первая пробная передача в цвете «Поет ансамбль «Колосок» вышла в эфир 12 июня 1976 года (режиссер Ю.Нагибин, звукорежиссер Ф.Перминов, телеоператоры Г.Попов, В.Евдокимов, редактор Л.Бойко).40 лет назад, в мае 1978 года, Саратовский областной комитет по телевидению и радиовещанию одним из первых в стране полностью перешел на вещание в цветном изображении.35 лет назад (1983 г.) Дмитрий Алексеевич Луньков (автор сценария и режиссер) снял фильм «Из жизни молодого директора». За этот фильм и фильмы предыдущих лет «Страница», «Куриловские калачи», «Николай Кулешов. Моя председательская жизнь», «Чего не хватает Донгузу?» Д.А.Луньков был удостоен Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1985г.).Эти даты и события – лишь некоторые вехи большой истории Саратовского государственного радио и телевидения, которая достойно продолжается нашими молодыми коллегами. Недаром девизом современных радиотелевизионных журналистов стали слова «Становимся лучше, сохраняя главное».