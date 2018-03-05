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ЧИНЧИКОВА Эльвира Васильевна
ЧИНЧИКОВА Эльвира Васильевна – редактор, сценарист.
Родилась 4 апреля 1934 г. в Минске.
По окончании в 1957 г. филологического факультета Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского работала корреспондентом саратовских областных газет «Заря молодёжи» и «Коммунист».
В 1957–1959 гг. – литературный сотрудник, заведующий отдделом сельского хозяйства районной газеты «Колхозная правда» (пос. Базарный Карабулак Саратовской области).
Работала ответственным секртарём в многотиражных газетах «Медицинские кадры (Саратовский мединстиут) и «Ленинский путь» (Саратовский госуниверситет и. Н.Г. Чернышевского).
С 1963 г. – редактор-информатор, в 1968–1983 гг. – старший редактор на Нижне-Волжской студии кинохроники.
В 1985–1991 гг. – заведующий научно-техническим отделом информации на ПО «Тантал».
Автор сценариев и дикторских текстовв к кинопериодике и документальным фильмам.