ТЮХМЕНЕВ Валентин Иванович Актуально » Летопись — 23-марта-2018 — прочитано 20 раз ТЮХМЕНЕВ Валентин Иванович – кинорежиссёр.

Родился 20 июня 1907 г. в Саратове.

С 1924 г. – ученик киномеханика, в 1932–1934 гг. – редактор-монтажёр в Саратовском отделении кинофабрики «Пролеткино» (позже – «Союзкино», «Союзкинохроника»).

В 1928–1931 гг. учился на рабфаке им. В.И. Ленина, в 1931–1932 гг. – в Ленинградском институте киноинженеров.

В 1934–1936 гг. – инструктор, заместитель секретаря Саратовского горкома ВЛКСМ.

С 1936 г. –ассистент режиссёра, с 1938 г. – режиссёр Саратовской студии кинороники.

В начале Великой Отечественной войны служил в Особом отделе Северо-Западного фронта. В 1942 г. Отозван из армии в штат Саратовской студии кинохроники. В 1942–1946 гг. (в период консервации студии) – режиссёр Куйбышевской студии кинохроники и её Саратовского корпункта.

С 1946 г. и до пенсии – режиссёр Нижне-Волжскй студии кинохроники в Саратове.





