СУВОРОВ Владимир Андреевич Актуально » Летопись — 23-марта-2018 — прочитано 20 раз СУВОРОВ Владимир Андреевич (19 января 1926 г. – март 1990 г.) – кинооператор.

Родился в г. Острогожске Воронежской области.

В 1944–1950 гг. – студент операторского факультета ВГИКа. Проходил практику на студии «Моснаучфильм» и Московской студии кинохроники, где принимал участие в работе над документальным фильмом М. Ромма «В.И. Ленин».

В 1950–1953 гг. – ассистент кинооператора, оператор Нижне-Волжской студии кинохроники. Снимал в основном сюжеты для киножурнала «Ннжнее Поволжье».

С 1953 г. – на других киностудиях, в том числе, «Моснаучфильм». Принимал участие в секретных съёмках испытаний атомного и водородного оружия, в результате чего получил инвалидность и скончался довольно рано. Провожал в первый полёт, делая техническую съёмку, первого в мире космонавта Юрия Гаагарина. Впоследствии снятые им кадры вошли в документальный фильм «Первый рейс к звёздам».

Автор книги мемуаров «Точка отсчёта. Записки кинооператора» и «Страна Лимония», отрывки из которых публиковалиссь в журнале «Техника – молодёжи».







