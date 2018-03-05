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СУВОРОВ Владимир Андреевич
СУВОРОВ Владимир Андреевич (19 января 1926 г. – март 1990 г.) – кинооператор.
Родился в г. Острогожске Воронежской области.
В 1944–1950 гг. – студент операторского факультета ВГИКа. Проходил практику на студии «Моснаучфильм» и Московской студии кинохроники, где принимал участие в работе над документальным фильмом М. Ромма «В.И. Ленин».
В 1950–1953 гг. – ассистент кинооператора, оператор Нижне-Волжской студии кинохроники. Снимал в основном сюжеты для киножурнала «Ннжнее Поволжье».
С 1953 г. – на других киностудиях, в том числе, «Моснаучфильм». Принимал участие в секретных съёмках испытаний атомного и водородного оружия, в результате чего получил инвалидность и скончался довольно рано. Провожал в первый полёт, делая техническую съёмку, первого в мире космонавта Юрия Гаагарина. Впоследствии снятые им кадры вошли в документальный фильм «Первый рейс к звёздам».
Автор книги мемуаров «Точка отсчёта. Записки кинооператора» и «Страна Лимония», отрывки из которых публиковалиссь в журнале «Техника – молодёжи».