СТРЕЛКОВ Владимир Вячеславович Актуально » Летопись — 23-марта-2018 — прочитано 22 раз СТРЕЛКОВ Владимир Вячеславович – кинорежиссёр, сценарист.

Родился 15 марта 1938 г. в с. Ильинский Погост Московской области.

В 1964 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

В 1962–1964 гг. – практикант Нижне-Волжской студии кинохроники в Саратове: снимает кинопериодику, документальные фильмы.

В 1964–1972 гг. – режиссёр Казанской студии кинохроники.

С 1972 г. снимает фильмы на киностудии «Центрнаучфильм».

В 1972–1978 гг. режиссёр телеобъединения «Экран» Центрального телевидения.

В 1978–1985 гг. – режиссёр Одесской киностудии, где ссняд три игровых фильма: «Аллегро с огнём», «Я. сын трудового народа» (по одноименному роману В. Катаева) и «Подвиг Одессы».

В 1985–1991 гг. – «свободный» режиссёр.

В 1992 г. организовал просветительский Центр евангельских христиан-баптистов ии киностудию «Благовест», где снимал фильмы на темы христанства.

Заслуженный деятель искусств Мордовской АССР.

– кинорежиссёр, сценарист.Родился 15 марта 1938 г. в с. Ильинский Погост Московской области.В 1964 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа.В 1962–1964 гг. – практикант Нижне-Волжской студии кинохроники в Саратове: снимает кинопериодику, документальные фильмы.В 1964–1972 гг. – режиссёр Казанской студии кинохроники.С 1972 г. снимает фильмы на киностудии «Центрнаучфильм».В 1972–1978 гг. режиссёр телеобъединения «Экран» Центрального телевидения.В 1978–1985 гг. – режиссёр Одесской киностудии, где ссняд три игровых фильма: «Аллегро с огнём», «Я. сын трудового народа» (по одноименному роману В. Катаева) и «Подвиг Одессы».В 1985–1991 гг. – «свободный» режиссёр.В 1992 г. организовал просветительский Центр евангельских христиан-баптистов ии киностудию «Благовест», где снимал фильмы на темы христанства.Заслуженный деятель искусств Мордовской АССР.