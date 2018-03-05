|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 296 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
СТРЕЛКОВ Владимир Вячеславович
СТРЕЛКОВ Владимир Вячеславович – кинорежиссёр, сценарист.
Родился 15 марта 1938 г. в с. Ильинский Погост Московской области.
В 1964 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа.
В 1962–1964 гг. – практикант Нижне-Волжской студии кинохроники в Саратове: снимает кинопериодику, документальные фильмы.
В 1964–1972 гг. – режиссёр Казанской студии кинохроники.
С 1972 г. снимает фильмы на киностудии «Центрнаучфильм».
В 1972–1978 гг. режиссёр телеобъединения «Экран» Центрального телевидения.
В 1978–1985 гг. – режиссёр Одесской киностудии, где ссняд три игровых фильма: «Аллегро с огнём», «Я. сын трудового народа» (по одноименному роману В. Катаева) и «Подвиг Одессы».
В 1985–1991 гг. – «свободный» режиссёр.
В 1992 г. организовал просветительский Центр евангельских христиан-баптистов ии киностудию «Благовест», где снимал фильмы на темы христанства.
Заслуженный деятель искусств Мордовской АССР.