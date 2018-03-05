СОФЬИН Авенир Петрович Актуально » Летопись — 23-марта-2018 — прочитано 22 раз СОФЬИН Авенир Петрович (11 октября 1909 г. – сентябрь 1992 г.) – кинооператор.

Родился в с. Лебяжье Спасского района Татарской АССР.

В 1926 г. окончил в Саратове курсы радиоинструкторов.

С 1927 г. – осветитель Саратовского отделени кинофабрики «Совкино». В 1928 г. – помощник оператора на съёмках игрового фильма «Смеётся жизнь».

С 1930 г. – кинооператор Саратовской базы «Союзкинохроники». Снимает материалы для местного и союзного экрана.

Во время Великой Отечественной войны – кинооператор фронтовых киногрупп Западного и Юго-Западного фронтов от Центральной студиии кинохроники. Один из авторов фронтовых киновыпусков и документальных фильмов «Сталинград», «»Бобруйский котёл». «На подступах к Варшаве», «Битва за Гомель», «Майданек» и др. Снятые им кадры вошли в киинолетопись войны, в такие фильмы, как «Битва за нашу Советскую Украину» (режиссёр – А. Довженко), «Берлин» (режиссёр – Ю. Райзман), «Обыкновенный фашизм» (режиссёр – М. Ромм), его репортажи включены в 20-серийный телефильм «Великая Отечественная» и др.

После войны около года работал на Каунасской студии кинохроники.

С 1946 г. – кинооператор Нине-Волжской студии кинохроники, с 1953 г. и до конца жизни – кинооператор её корпункта в Сталинграде (Волгограде). Снимал процеесс воссстановления города-героя, сюжеты для киножурналов «Нижнее Поволжье» и «Волжские огни», документальные фильмы.

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями. Лауреат Сталинской премии первой степени за фильм «Сталинград». Заслуженный деятель искусств РСФСР.

4 февраля 2014 г. в Центральном районе Волгограда на доме №22 по улице Советской, где жил легендарный кинооператор, установлена мемориальная доска.



11 октября 1909 г. – сентябрь 1992 г.) – кинооператор.Родился в с. Лебяжье Спасского района Татарской АССР.В 1926 г. окончил в Саратове курсы радиоинструкторов.С 1927 г. – осветитель Саратовского отделени кинофабрики «Совкино». В 1928 г. – помощник оператора на съёмках игрового фильма «Смеётся жизнь».С 1930 г. – кинооператор Саратовской базы «Союзкинохроники». Снимает материалы для местного и союзного экрана.Во время Великой Отечественной войны – кинооператор фронтовых киногрупп Западного и Юго-Западного фронтов от Центральной студиии кинохроники. Один из авторов фронтовых киновыпусков и документальных фильмов «Сталинград», «»Бобруйский котёл». «На подступах к Варшаве», «Битва за Гомель», «Майданек» и др. Снятые им кадры вошли в киинолетопись войны, в такие фильмы, как «Битва за нашу Советскую Украину» (режиссёр – А. Довженко), «Берлин» (режиссёр – Ю. Райзман), «Обыкновенный фашизм» (режиссёр – М. Ромм), его репортажи включены в 20-серийный телефильм «Великая Отечественная» и др.После войны около года работал на Каунасской студии кинохроники.С 1946 г. – кинооператор Нине-Волжской студии кинохроники, с 1953 г. и до конца жизни – кинооператор её корпункта в Сталинграде (Волгограде). Снимал процеесс воссстановления города-героя, сюжеты для киножурналов «Нижнее Поволжье» и «Волжские огни», документальные фильмы.Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями. Лауреат Сталинской премии первой степени за фильм «Сталинград». Заслуженный деятель искусств РСФСР.4 февраля 2014 г. в Центральном районе Волгограда на доме №22 по улице Советской, где жил легендарный кинооператор, установлена мемориальная доска.