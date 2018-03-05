|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 296 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
СЕЛИВАНОВ Юрий Сергеевич
СЕЛИВАНОВ Юрий Сергеевич (5 августа 1923 г. – 18 ноября 1986 г.) – кинооператор, кинорежиссёр.
Родился в Саратове.
В 1942 г. учился на автодорожном факультете Саратовского политехнического института, в 19433–1944 гг. – на операторском факультете ВГИКа.
В 1945 г. направлен в Германию корреспондентом 1-го Украинского фронта, где с группой операторов снимал демонтаж военных предприятий.
С 1949 г., по окончании ВГИКа, – на Нижне-Волжской студии кинохроники: снимал кинопериодику, документальные фильмы, иногда являясь и режиссёром, и автором сценария.
Дипломант Всесоюзного фестиваля документальных фильмов о рабочем классе.
.