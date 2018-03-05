СЕЛИВАНОВ Юрий Сергеевич Актуально » Летопись — 23-марта-2018 — прочитано 20 раз СЕЛИВАНОВ Юрий Сергеевич (5 августа 1923 г. – 18 ноября 1986 г.) – кинооператор, кинорежиссёр.

Родился в Саратове.

В 1942 г. учился на автодорожном факультете Саратовского политехнического института, в 19433–1944 гг. – на операторском факультете ВГИКа.

В 1945 г. направлен в Германию корреспондентом 1-го Украинского фронта, где с группой операторов снимал демонтаж военных предприятий.

С 1949 г., по окончании ВГИКа, – на Нижне-Волжской студии кинохроники: снимал кинопериодику, документальные фильмы, иногда являясь и режиссёром, и автором сценария.

Дипломант Всесоюзного фестиваля документальных фильмов о рабочем классе.





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