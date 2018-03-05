«САРАТОВТЕЛЕФИЛЬМ» Актуально » Летопись — 23-марта-2018 — прочитано 20 раз «САРАТОВТЕЛЕФИЛЬМ» – телестудия.

Создана в 1957 г.

Начинала со съёмок документальных сюжетов, творческих портретов актёров теаров, театральных постановок.

С начала 1960-х гг. на студии регулярно снимали короткометражные игровые фильмы. Позже появвились и полнометражки.

В 1968 г. студия вошла в состав творческого объединения «Экран», созданного на Центральном телевидении. С этого времени основной её «продукцией» становятся документальные телефильмы. Благодаря режиссерскому мастерству Д. Лунькова, В. Гладышева, Ю. Нагибина, А. Андреева, операторскому искусству В. Антонова, Л. Львова, саратовская школа стала одной из лучших в отечественной теледокументалистике. Первое серьезное признание — Гран-при Четвёртого Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов в Минске в 1971 г., который получил фильм Д. Лунькова «Страница». В дальнейшем работы «Саратовтелеяильма» неоднократно из отмечались наградами и дипломами Всесоюзных, Российских и Международных творческих конкурсов.

12 апреля 1990 г. приказом Гостелерадио СССР студия «Саратовтелефильм» преобразуется в самостоятельное госпредприятие телерадиокомпании «Останкино». После этого снято около пятидесяти фильмов, многие из которых высоко оценены критикой и зрителями.

Осенью 1991 г. «Саратовтелефильм» организовал в Саратове (при участии РГТРК «Останкино» и ТО «Экран») последний Четырнадцатый Всесоюзный фестиваль телевизионных фильмов.

С 1995 г., не имея госзаказа на кинопроизводство, «Саратовтелефильм» продолжал снимать фильмы по заказам предприятий и организаций. За авторскую работу над фильмом «Романтики по профессии», посвящённую саратовским нефтяникам, на Всероссийском конкурсе «Пегаз-98» в Москве его автору В. Казакову был вручен «Диплом победителя» и специальный приз. Ему же был вручен диплом лауреата за фильм «Родники Саратова» на 6-ом Всероссийском конкурсе «Экология России–2001» в г. Сызрани.

В 2003 г. на базе государственного предприятия «Саратовтелефильм» было создано ООО «Кино-издательский центр “Саратовтелефильм”–“Добродея”».

В настоящее время студия «Саратовтелефильм» снимает фильмы на территории всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья и успешно разрабатывает авторские проекты. Одна из последних серьёзных побед студии — награда участника финала на телекинофестивале «ТЭФИ» (г. Сочи) и золотая статуэтка на международном телекинофоруме «Вместе» (г. Ялта) за фильм «Везде есть свой Ленин, или Эх, Андрюша!» (режиссёры – В. Казаков, В. Пряников). Этот же фильм получил диплом и специальный приз Российского аграрного движения за активное освещение жизни села.

