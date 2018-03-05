САПРОНОВ Александдр Михайлович Актуально » Летопись — 23-марта-2018 — прочитано 23 раз САПРОНОВ Александдр Михайлович – сценарист, режиссёр.

Родился 9 декабря 1949 г. в Саратове.

В 1972 г. окончил Саратовский политехнический институт. В 1976–1978 г. – учился на факультете телережиссуры Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

С 1974 г. – диктор и репортёр на Саратовском телевидении, в 1978–1981 гг., по совместительству, – спортивный комментатор Центрального телевидения.

В 1985–1992 гг. – старший редактор, сценарист, режиссёр Нижне-Волжской студии кинохроники.





