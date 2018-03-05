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Союз журналистов России
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18-января-2018 — прочитано 296 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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САПРОНОВ Александдр Михайлович
САПРОНОВ Александдр Михайлович – сценарист, режиссёр.
Родился 9 декабря 1949 г. в Саратове.
В 1972 г. окончил Саратовский политехнический институт. В 1976–1978 г. – учился на факультете телережиссуры Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.
С 1974 г. – диктор и репортёр на Саратовском телевидении, в 1978–1981 гг., по совместительству, – спортивный комментатор Центрального телевидения.
В 1985–1992 гг. – старший редактор, сценарист, режиссёр Нижне-Волжской студии кинохроники.