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ПОПОВА Дина Иосифовна
ПОПОВА Дина Иосифовна – сценарист, редактор.
Родилась 21 декабря 1935 г. в Смоленске.
В 1958 г. окончила филологический факультет Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского.
В 1958–1959 гг. – редактор газеты «За коммунизм» в пос. Жерновка.
В 1960–1967 г. – ассистентр режиссёра, режиссёр Саратовской студии телевидения.
В 1967–1970 гг. – редакттор студии «Саратовтелефильм».
В 1970–1973 гг. – редактор, в 1973–1992 гг. – главный редактор Нижневолжской студии кинохроники.
Автор текстов к спецвыпускам и киножурналам «Нижнее Поволжье» и «Волжские огни».
Заслуженный работник культуры РСФСР.