ПОПОВА Дина Иосифовна Актуально » Летопись — 23-марта-2018 — прочитано 18 раз ПОПОВА Дина Иосифовна – сценарист, редактор.

Родилась 21 декабря 1935 г. в Смоленске.

В 1958 г. окончила филологический факультет Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского.

В 1958–1959 гг. – редактор газеты «За коммунизм» в пос. Жерновка.

В 1960–1967 г. – ассистентр режиссёра, режиссёр Саратовской студии телевидения.

В 1967–1970 гг. – редакттор студии «Саратовтелефильм».

В 1970–1973 гг. – редактор, в 1973–1992 гг. – главный редактор Нижневолжской студии кинохроники.

Автор текстов к спецвыпускам и киножурналам «Нижнее Поволжье» и «Волжские огни».

Заслуженный работник культуры РСФСР.



