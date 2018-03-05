ПОПОВ Юрий Васильевич Актуально » Летопись — 23-марта-2018 — прочитано 18 раз ПОПОВ Юрий Васильевич – кинооператор.

Родился 4 феввраля 1953 г. в Хабаровске.

С 1971 г. – на Нижне-Волжской студии кинохроники снимал сюжеты для кииножурналов и документальные фильмы.

В начале 1990-х гг. – киновидеооператор пресс-службы УВД Саратовской области.

