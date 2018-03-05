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Союз журналистов России
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ТИМОХИН Виктор Александрович
ТИМОХИН Виктор Александрович (1909 г. – 1967 г.) – журналист, поэт.
Родился в с. Александровка Пензенской губернии в семье рабочего.
Окончил Саратовский педагогический институт. Учился в аспирантуре. Работал литературным сотрудником, ответственным секретарём, заместителем главного редактора в саратовской газете «Молодой сталинец», в московской многотиражке «Стахановец».
Во время Великой Отечественной войны – военный корреспондент.
После войны работал в саратовской областной газете «Коммунист», радиокорреспондентом, редактором в издательстве.
Автор нескольких поэтических книг.
Член Союза писателей СССР.
Скончался в Саратове.