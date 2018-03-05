ТИМОХИН Виктор Александрович Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 4 раз ТИМОХИН Виктор Александрович (1909 г. – 1967 г.) – журналист, поэт.

Родился в с. Александровка Пензенской губернии в семье рабочего.

Окончил Саратовский педагогический институт. Учился в аспирантуре. Работал литературным сотрудником, ответственным секретарём, заместителем главного редактора в саратовской газете «Молодой сталинец», в московской многотиражке «Стахановец».

Во время Великой Отечественной войны – военный корреспондент.

После войны работал в саратовской областной газете «Коммунист», радиокорреспондентом, редактором в издательстве.

Автор нескольких поэтических книг.

Член Союза писателей СССР.

Скончался в Саратове.

