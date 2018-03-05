СТРЕКАЧ Владимир Петрович Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 4 раз СТРЕКАЧ Владимир Петрович (6 января 1930 г. – 23 февраля 2003 г.) – журналист, писатель.

Родился в пос. Комсомолец Читинской области.

Окончил сельхозтехникум. После службы в армии 10 лет работал корреспондентом районной газеты.

В 1960-х гг. жил в Краснодаре, в 1970-х перебрался в Саратов.

Автор более десятка книг повестей и рассказов.

(6 января 1930 г. – 23 февраля 2003 г.) – журналист, писатель.Родился в пос. Комсомолец Читинской области.Окончил сельхозтехникум. После службы в армии 10 лет работал корреспондентом районной газеты.В 1960-х гг. жил в Краснодаре, в 1970-х перебрался в Саратов.Автор более десятка книг повестей и рассказов.