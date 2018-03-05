Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Журналистов приглашают к участию в мультимедийном проекте “Я живу в России”
18-января-2018 — прочитано 286 раз
3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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СТРЕКАЧ Владимир Петрович

Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 4 раз
СТРЕКАЧ Владимир Петрович (6 января 1930 г. – 23 февраля 2003 г.) – журналист, писатель.
Родился в пос. Комсомолец Читинской области.
Окончил сельхозтехникум. После службы в армии 10 лет работал корреспондентом районной газеты.
В 1960-х гг. жил в Краснодаре, в 1970-х перебрался в Саратов.
Автор более десятка книг повестей и рассказов.
СТРЕКАЧ Владимир Петрович