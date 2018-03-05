|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 286 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
СТРЕКАЧ Владимир Петрович
СТРЕКАЧ Владимир Петрович (6 января 1930 г. – 23 февраля 2003 г.) – журналист, писатель.
Родился в пос. Комсомолец Читинской области.
Окончил сельхозтехникум. После службы в армии 10 лет работал корреспондентом районной газеты.
В 1960-х гг. жил в Краснодаре, в 1970-х перебрался в Саратов.
Автор более десятка книг повестей и рассказов.