Союз журналистов России
Саратовское отделение

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18-января-2018 — прочитано 286 раз
3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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КОНОВАЛОВ Григорий Иванович

Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 4 раз
КОНОВАЛОВ Григорий Иванович (1 октября 1908 г. – 17 апреля 1987 г.) – журналист, писатель.
Родился в с. Боголюбовка Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне Оренбургская область) в семье крестьянина-бедняка.
Окончил рабфак в г. Пермь и Пермский педагогический институт. Публикует в местных газетах и литературных сборниках статьи, очерки, рассказы.
С 1936 г. – студент Московского института Красной профессуры, а затем – аспирант Московского института истории, философии и литературы. По окончании аспирантуры преподавал русскую литературу в Ульяновском педагогическом институте.
Во время Великой Отечественной войны служит на Тихоокеанском флоте. После Победы возвращается в пединститут, где работает до 1957 г., являясь одновременно секретарём ульяновской писательской организации.
Затем становится профессиональным писателем. Автор множества романов, один из которых, «Истоки», удостоен Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького и экранизирован.
Последние годы живёт в Саратове, являясь членом Саратовского обкома КПСС.
Был членом правления и, некоторое время, секретарём Союза писателей РСФСР.
За заслуги в области литературы и общественную деятельность награждён орденами: Трудового Красного Знамени, Ленина и Октябрьской Революции.
Скончался в Саратове.
КОНОВАЛОВ Григорий Иванович