КОНОВАЛОВ Григорий Иванович Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 4 раз КОНОВАЛОВ Григорий Иванович (1 октября 1908 г. – 17 апреля 1987 г.) – журналист, писатель.

Родился в с. Боголюбовка Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне Оренбургская область) в семье крестьянина-бедняка.

Окончил рабфак в г. Пермь и Пермский педагогический институт. Публикует в местных газетах и литературных сборниках статьи, очерки, рассказы.

С 1936 г. – студент Московского института Красной профессуры, а затем – аспирант Московского института истории, философии и литературы. По окончании аспирантуры преподавал русскую литературу в Ульяновском педагогическом институте.

Во время Великой Отечественной войны служит на Тихоокеанском флоте. После Победы возвращается в пединститут, где работает до 1957 г., являясь одновременно секретарём ульяновской писательской организации.

Затем становится профессиональным писателем. Автор множества романов, один из которых, «Истоки», удостоен Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького и экранизирован.

Последние годы живёт в Саратове, являясь членом Саратовского обкома КПСС.

Был членом правления и, некоторое время, секретарём Союза писателей РСФСР.

За заслуги в области литературы и общественную деятельность награждён орденами: Трудового Красного Знамени, Ленина и Октябрьской Революции.

Скончался в Саратове.

(1 октября 1908 г. – 17 апреля 1987 г.) – журналист, писатель.Родился в с. Боголюбовка Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне Оренбургская область) в семье крестьянина-бедняка.Окончил рабфак в г. Пермь и Пермский педагогический институт. Публикует в местных газетах и литературных сборниках статьи, очерки, рассказы.С 1936 г. – студент Московского института Красной профессуры, а затем – аспирант Московского института истории, философии и литературы. По окончании аспирантуры преподавал русскую литературу в Ульяновском педагогическом институте.Во время Великой Отечественной войны служит на Тихоокеанском флоте. После Победы возвращается в пединститут, где работает до 1957 г., являясь одновременно секретарём ульяновской писательской организации.Затем становится профессиональным писателем. Автор множества романов, один из которых, «Истоки», удостоен Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького и экранизирован.Последние годы живёт в Саратове, являясь членом Саратовского обкома КПСС.Был членом правления и, некоторое время, секретарём Союза писателей РСФСР.За заслуги в области литературы и общественную деятельность награждён орденами: Трудового Красного Знамени, Ленина и Октябрьской Революции.Скончался в Саратове.