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КИРЮХИН Николай Иванович
КИРЮХИН Николай Иванович (17 февраля 1910 г. – апрель 1995 г.) – журналист.
Родился в с. Малые Озёрки Базарно-Карабулакского района Саратовской области в семье крестьянина-бедняка.
Получив среднее образование, в 1928 г. начал работать продавцом.
В 1930 – 1932 гг. – старший писарь 79 авиаполка, в 1932–1934 гг. – 11-й авиа-эскадрильи ВВС на Чёрном море.
В 1934–1937 гг. – ответственный секретарь Саратовского областного издательства.
В 1937–1940 гг. – по окончании рабфака при Саратовском пединституте, на комсомольской и партийной работе: заведующий отделом политучебы Фрунзенского РК ВЛКСМ, заведующий отделом саратовского горкома ВЛКСМ, редактор саратовской областной газеты «Молодой сталинец», редактор саратовского областного радиокомитета.
В 1940–1941 гг. – преподаватель на курсах трактористов, заместитель директора одной из МТС в Базарно-Карабулакском районе.
Во время войны служил политруком, заместителем командира роты, адъютантом саперного батальона. Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Был контужен. После лечения назначен из-за ограничений по здоровью начальником секретного отдела военно-химического склада. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Из наградного листа:
«Тов. Кирюхин – боевой офицер. Будучи парторгом 81-го инженерно-минного бытальона 1-й инженерно-минной бригады резерва главнокомандования, сумел мобилизовать парторганизацию батальона на отличное выполнение боевых заданий командования. Сам тов. Кирюхин принимал неоднократно участие в выполнении боевых заданий…
В результате большой воспитательной работы среди личного состава парторганизация батальона за счёт лучших бойцов и офицеров на 240 процентов…»
В 1946–1950 гг. – уполномоченный министерства заготовок СССР в Базарно-Карабулакском и некоторых других районах Саратовской области.
В 1950–1957 гг. – секретарь Ртищевского райкома ВКП(б) (с 1952 г. – КПСС).
В 1957–1961 гг. – секретарь городского комитета КПСС в г. Ртищево.
С 1961 г. – сначала литсотрудник ртищевской газеты «Путь Ленина», а спустя два месяца – директор Ртищевской типографии.
С 1970 г. – ушёл на пенсию, но продолжал сотрудничать с ртищевской газетой как внештатный автор: писал фельетоны, воспоминания и повести.