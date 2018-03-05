КИРЮХИН Николай Иванович Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 5 раз КИРЮХИН Николай Иванович (17 февраля 1910 г. – апрель 1995 г.) – журналист.

Родился в с. Малые Озёрки Базарно-Карабулакского района Саратовской области в семье крестьянина-бедняка.

Получив среднее образование, в 1928 г. начал работать продавцом.

В 1930 – 1932 гг. – старший писарь 79 авиаполка, в 1932–1934 гг. – 11-й авиа-эскадрильи ВВС на Чёрном море.

В 1934–1937 гг. – ответственный секретарь Саратовского областного издательства.

В 1937–1940 гг. – по окончании рабфака при Саратовском пединституте, на комсомольской и партийной работе: заведующий отделом политучебы Фрунзенского РК ВЛКСМ, заведующий отделом саратовского горкома ВЛКСМ, редактор саратовской областной газеты «Молодой сталинец», редактор саратовского областного радиокомитета.

В 1940–1941 гг. – преподаватель на курсах трактористов, заместитель директора одной из МТС в Базарно-Карабулакском районе.

Во время войны служил политруком, заместителем командира роты, адъютантом саперного батальона. Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Был контужен. После лечения назначен из-за ограничений по здоровью начальником секретного отдела военно-химического склада. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Из наградного листа:

«Тов. Кирюхин – боевой офицер. Будучи парторгом 81-го инженерно-минного бытальона 1-й инженерно-минной бригады резерва главнокомандования, сумел мобилизовать парторганизацию батальона на отличное выполнение боевых заданий командования. Сам тов. Кирюхин принимал неоднократно участие в выполнении боевых заданий…

В результате большой воспитательной работы среди личного состава парторганизация батальона за счёт лучших бойцов и офицеров на 240 процентов…»

В 1946–1950 гг. – уполномоченный министерства заготовок СССР в Базарно-Карабулакском и некоторых других районах Саратовской области.

В 1950–1957 гг. – секретарь Ртищевского райкома ВКП(б) (с 1952 г. – КПСС).

В 1957–1961 гг. – секретарь городского комитета КПСС в г. Ртищево.

С 1961 г. – сначала литсотрудник ртищевской газеты «Путь Ленина», а спустя два месяца – директор Ртищевской типографии.

С 1970 г. – ушёл на пенсию, но продолжал сотрудничать с ртищевской газетой как внештатный автор: писал фельетоны, воспоминания и повести.

(17 февраля 1910 г. – апрель 1995 г.) – журналист.Родился в с. Малые Озёрки Базарно-Карабулакского района Саратовской области в семье крестьянина-бедняка.Получив среднее образование, в 1928 г. начал работать продавцом.В 1930 – 1932 гг. – старший писарь 79 авиаполка, в 1932–1934 гг. – 11-й авиа-эскадрильи ВВС на Чёрном море.В 1934–1937 гг. – ответственный секретарь Саратовского областного издательства.В 1937–1940 гг. – по окончании рабфака при Саратовском пединституте, на комсомольской и партийной работе: заведующий отделом политучебы Фрунзенского РК ВЛКСМ, заведующий отделом саратовского горкома ВЛКСМ, редактор саратовской областной газеты «Молодой сталинец», редактор саратовского областного радиокомитета.В 1940–1941 гг. – преподаватель на курсах трактористов, заместитель директора одной из МТС в Базарно-Карабулакском районе.Во время войны служил политруком, заместителем командира роты, адъютантом саперного батальона. Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Был контужен. После лечения назначен из-за ограничений по здоровью начальником секретного отдела военно-химического склада. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».Из наградного листа:«Тов. Кирюхин – боевой офицер. Будучи парторгом 81-го инженерно-минного бытальона 1-й инженерно-минной бригады резерва главнокомандования, сумел мобилизовать парторганизацию батальона на отличное выполнение боевых заданий командования. Сам тов. Кирюхин принимал неоднократно участие в выполнении боевых заданий…В результате большой воспитательной работы среди личного состава парторганизация батальона за счёт лучших бойцов и офицеров на 240 процентов…»В 1946–1950 гг. – уполномоченный министерства заготовок СССР в Базарно-Карабулакском и некоторых других районах Саратовской области.В 1950–1957 гг. – секретарь Ртищевского райкома ВКП(б) (с 1952 г. – КПСС).В 1957–1961 гг. – секретарь городского комитета КПСС в г. Ртищево.С 1961 г. – сначала литсотрудник ртищевской газеты «Путь Ленина», а спустя два месяца – директор Ртищевской типографии.С 1970 г. – ушёл на пенсию, но продолжал сотрудничать с ртищевской газетой как внештатный автор: писал фельетоны, воспоминания и повести.