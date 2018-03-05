КАССИЛЬ Иосиф Абрамович Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 5 раз КАССИЛЬ Иосиф Абрамович (12 мая 1908 г. – 21 января 1938 г.) – журналист, писатель, литературный и театральный критик.

Родился в Покровской слободе (ныне г. Энгельс Саратовской области).

Окончил исторический факультет Саратовского университета. Преподавал марксизм-ленинизм в саратовском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, читал лекции на заводах и фабриках Саратова.. Заведовал литературным отделом газеты «Коммунист». Выступал в печати с критическими заметками и рецензиями на книги, спектакли и фильмы. В мае 1936 года первым из саратовских журналистов принял участие в полёте самолёта «Сталь–3» из Москвы в Саратов, о чём написал репортаж. Ответственный секретарь правления Саратовского отделения Союза советских писателей.

В 1937 г. в альманахе «Литературный Саратов» опубликована его повесть о жизни студенчества «Крутая ступень». За неё его сначала исключили из ВКП(б), а затем, 4 августа, арестовали как «активного участника антисоветской террористической диверсионно-вредительской организации правых»: «Иосиф Кассиль с 1933 года является активным участником антисоветской террористической диверсионно-вредительской организации правых, действовавших в Саратовской области, и входил в группу, созданную Касперским (редактором газеты «Коммунист» –ред.), по заданию последнего проводил вредительскую работу на литературном фронте путём протаскивания в литературу антисоветских троцкистских установок и клеветнических измышлений в отношении руководителей ВКП(б) и советского правительства...»

Приговорён к 10 годам заключения, включён в «сталинский список» от 22 декабря 1937 года, где отнесён к 1-й категории (подлежащих расстрелу). 21 января 1938 года расстрелян. Впоследствии посмертно реабилитирован.

(12 мая 1908 г. – 21 января 1938 г.) – журналист, писатель, литературный и театральный критик.Родился в Покровской слободе (ныне г. Энгельс Саратовской области).Окончил исторический факультет Саратовского университета. Преподавал марксизм-ленинизм в саратовском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, читал лекции на заводах и фабриках Саратова.. Заведовал литературным отделом газеты «Коммунист». Выступал в печати с критическими заметками и рецензиями на книги, спектакли и фильмы. В мае 1936 года первым из саратовских журналистов принял участие в полёте самолёта «Сталь–3» из Москвы в Саратов, о чём написал репортаж. Ответственный секретарь правления Саратовского отделения Союза советских писателей.В 1937 г. в альманахе «Литературный Саратов» опубликована его повесть о жизни студенчества «Крутая ступень». За неё его сначала исключили из ВКП(б), а затем, 4 августа, арестовали как «активного участника антисоветской террористической диверсионно-вредительской организации правых»: «Иосиф Кассиль с 1933 года является активным участником антисоветской террористической диверсионно-вредительской организации правых, действовавших в Саратовской области, и входил в группу, созданную Касперским (редактором газеты «Коммунист» –ред.), по заданию последнего проводил вредительскую работу на литературном фронте путём протаскивания в литературу антисоветских троцкистских установок и клеветнических измышлений в отношении руководителей ВКП(б) и советского правительства...»Приговорён к 10 годам заключения, включён в «сталинский список» от 22 декабря 1937 года, где отнесён к 1-й категории (подлежащих расстрелу). 21 января 1938 года расстрелян. Впоследствии посмертно реабилитирован.