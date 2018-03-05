|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 286 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
ЗЕМНОЙ Вадим Павлович
ЗЕМНОЙ Вадим Павлович (псевдоним – Иван Глухота) – журналист, поэт, писатель.
Родился в 1902 г. с. Завьялово Алтайского края.
В 1924–1928 г. – служба в Красной армии, С 1925 г. – первые публикации заметок и стихов в газетах. После демобилизации приехал в Саратов.
В 1933 г. – руководитель литературного кружка на Саратовском заводе комбайнов. В 1934 г. – руководитель литкружка при Саратовском автодорожном институте.
Член саратовского оргкомитета Союза советских писателей (ССП). В 1934 г. – участник Первого съезда советских писателей. Стал одним из шести саратовских писателей, первыми принятых в члены этого творческого союза. Тогда же избран секретарём ССП Саратовского края. В 1937 г. – уполномоченный Саратовского областного отделения ССП. Преподавал политэкономию и историю классовой борьбы в средних и высших учебных заведениях.
В 1937 г. – один из участников травли группы саратовских писатлей, в числе который были брат Льва Касилия Иосиф и Валентина Мухина (-Петринская).
Во время Великой Отечественной войны служил корреспондентом армейской (48-я армия) газеты «Слово бойца». Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями.
Из наградного листа:
«Работая в редакции армейской газеты и являясь поэтом, тов. Земной написал ряд стихов, посвящё нных героизму советских воинов, боевой жизни Красной Армии, а также Советской Родине. Кроме стихов, им писались статьи, очерки, велась литературная консультация произведений начинающих красноармейских поэтов и писателей. Тов. Земной написал консультации на 480 присланных редакции материалов и сделал 43 произведения. Тов. Земной выезжал в части, в районы боевых действий и проводил большую работу на месте с авторами, лично делал и организовывал необходимый материал для армейской газеты».
После войны жил в Симферополе. Автор более десятка поэтических сборников.