ЗЕМНОЙ Вадим Павлович Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 5 раз ЗЕМНОЙ Вадим Павлович (псевдоним – Иван Глухота) – журналист, поэт, писатель.

Родился в 1902 г. с. Завьялово Алтайского края.

В 1924–1928 г. – служба в Красной армии, С 1925 г. – первые публикации заметок и стихов в газетах. После демобилизации приехал в Саратов.

В 1933 г. – руководитель литературного кружка на Саратовском заводе комбайнов. В 1934 г. – руководитель литкружка при Саратовском автодорожном институте.

Член саратовского оргкомитета Союза советских писателей (ССП). В 1934 г. – участник Первого съезда советских писателей. Стал одним из шести саратовских писателей, первыми принятых в члены этого творческого союза. Тогда же избран секретарём ССП Саратовского края. В 1937 г. – уполномоченный Саратовского областного отделения ССП. Преподавал политэкономию и историю классовой борьбы в средних и высших учебных заведениях.

В 1937 г. – один из участников травли группы саратовских писатлей, в числе который были брат Льва Касилия Иосиф и Валентина Мухина (-Петринская).

Во время Великой Отечественной войны служил корреспондентом армейской (48-я армия) газеты «Слово бойца». Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями.

Из наградного листа:

«Работая в редакции армейской газеты и являясь поэтом, тов. Земной написал ряд стихов, посвящё нных героизму советских воинов, боевой жизни Красной Армии, а также Советской Родине. Кроме стихов, им писались статьи, очерки, велась литературная консультация произведений начинающих красноармейских поэтов и писателей. Тов. Земной написал консультации на 480 присланных редакции материалов и сделал 43 произведения. Тов. Земной выезжал в части, в районы боевых действий и проводил большую работу на месте с авторами, лично делал и организовывал необходимый материал для армейской газеты».

После войны жил в Симферополе. Автор более десятка поэтических сборников.

