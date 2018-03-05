|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 286 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
ДАЛЬНИЙ Степан
ДАЛЬНИЙ Степан (Дмитрий Самсонов) (1895 г. – не позднее 1945 г.) – поэт, журналист.
Родился в крестьянской семье в одной из Нижневолжских деревень Саратовской губернии.
Весной 1914 г. вместе с братьями создал подпольную революционную организацию, которая переписывала и распространяла труды Ленина, Маркса и Энгельса и издавала рукописный журнал. 27 февраля 1915 г. сначала был арестован, а затем находился под надзором полиции.
С 1920-х гг. работал и печатался в газетах «Коммунист», «Саратовский рабочий» и «Саратовские известия», а также в альманахе «Литературный Саратов». 3 января 1926 г. опубликовал в газете «Известия» «Воспоминания о Есенине». В 1931 г. вступил в Нижневолжскую краевую организацию пролетарско-колхозных писателей. Стал одним из организаторов Саратовского отделения Союза советских писателей.
Один из участников травли своего коллеги Иосифа Кассиля: в 1937 г.он назвал его повесть «Крутая ступень» «позорным событием в работе саратовской литературной организации».
Был арестован во время войны и умер в заключении.