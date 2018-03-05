ДАЛЬНИЙ Степан Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 5 раз ДАЛЬНИЙ Степан (Дмитрий Самсонов) (1895 г. – не позднее 1945 г.) – поэт, журналист.

Родился в крестьянской семье в одной из Нижневолжских деревень Саратовской губернии.

Весной 1914 г. вместе с братьями создал подпольную революционную организацию, которая переписывала и распространяла труды Ленина, Маркса и Энгельса и издавала рукописный журнал. 27 февраля 1915 г. сначала был арестован, а затем находился под надзором полиции.

С 1920-х гг. работал и печатался в газетах «Коммунист», «Саратовский рабочий» и «Саратовские известия», а также в альманахе «Литературный Саратов». 3 января 1926 г. опубликовал в газете «Известия» «Воспоминания о Есенине». В 1931 г. вступил в Нижневолжскую краевую организацию пролетарско-колхозных писателей. Стал одним из организаторов Саратовского отделения Союза советских писателей.

Один из участников травли своего коллеги Иосифа Кассиля: в 1937 г.он назвал его повесть «Крутая ступень» «позорным событием в работе саратовской литературной организации».

Был арестован во время войны и умер в заключении.