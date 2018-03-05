БУЛДАКОВ Александр Михайлович Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 5 раз БУЛДАКОВ Александр Михайлович (15 марта 1900 г. – 19 ноября 1963 г.) – кинооператор, режиссёр.

Родился в Саратове.

В 1916 г. учился в театральной школе М.В. Елизария. С 1917 г. – актёр Саратовского театра Революции, с 1918 г. – театра им. В.И. Ленина, с 1919 г. – театра «Свет», затем театра им. К. Маркса (г. Пугачёв).

В 1921–1922 гг. – инструктор спорта военного спортцентра при Саратовском губернском комиссариате.

В 1922–1923 гг. – корреспондент газеты «Саратовские известия», один из организаторов Саратовской киностудии «Пролеткино» (сегодня – Нижне-Волжская студия кинохроники).

В 1923–1924 гг. – заведующий киностудией Саратовского отделения «Пролеткино», с 1924 г. – оператор и режиссер этой студии.

В 1929–1930 гг. – оператор Московской студии кинохроники «Союзкино», с 1930 г. – оператор Саратовского отделения «Союзкинохроники».

В 1941–1946 гг. – начальник военного склада.

В 1946–1959 гг. – оператор Нижне-Волжской студии кинохроники, снял более тысячи хронико-документальных сюжетов.

Скончался в Саратове.