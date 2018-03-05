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БУДИЛОВИЧ Василий Иосифович
БУДИЛОВИЧ Василий Иосифович – кинорежиссёр.
Родился 11 декабря 1903 г. в Могилёвской губернии.
В 1924–1927 гг. – ассистент режиссёра на кинофабрике «Межрабпомильм» и «Госкино».
В 1926 г. окончил кинокурсы Б.В. Чайковского.
В 1927 г. принят в Ассоциацию новых режиссёров.
В 1928 г. – редактор-монтажёр 3-й фабрики «Совкино».
С. 1929 г. – режиссёр на кинофабрике «Культур-фильм», с 1930 г. – Московской студии кинохроники, в 1937–1939 гг. – киностудий «Интурист», «Рекламфильм», «Сельхозфильм».
С 1940 г. снимает хроникальные документальные сюжеты на киностудиях Иркутска, Минска, Сталинабада, Казани.
В 1947–1952 гг. – режиссёр Нижне-Волжской студии кинохроники в Саратове: снимал кинопериодику, документальные фильмы.