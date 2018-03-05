БУДИЛОВИЧ Василий Иосифович Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 5 раз БУДИЛОВИЧ Василий Иосифович – кинорежиссёр.

Родился 11 декабря 1903 г. в Могилёвской губернии.

В 1924–1927 гг. – ассистент режиссёра на кинофабрике «Межрабпомильм» и «Госкино».

В 1926 г. окончил кинокурсы Б.В. Чайковского.

В 1927 г. принят в Ассоциацию новых режиссёров.

В 1928 г. – редактор-монтажёр 3-й фабрики «Совкино».

С. 1929 г. – режиссёр на кинофабрике «Культур-фильм», с 1930 г. – Московской студии кинохроники, в 1937–1939 гг. – киностудий «Интурист», «Рекламфильм», «Сельхозфильм».

С 1940 г. снимает хроникальные документальные сюжеты на киностудиях Иркутска, Минска, Сталинабада, Казани.

В 1947–1952 гг. – режиссёр Нижне-Волжской студии кинохроники в Саратове: снимал кинопериодику, документальные фильмы.

