БОРИСОВ Дмитрий Михайлович Актуально » Летопись — 18-марта-2018 — прочитано 5 раз БОРИСОВ Дмитрий Михайлович (20 октября 1883 г. – 1948 г.) – саратовский журналист, прозаик, редактор Нижневолжского краевого издательства.

В альманахе «Литературный Саратов» (№3, 1937 г.) опубликована его повесть «Камер-юнкер».